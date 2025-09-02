Jaime Muñoz, como favorito del jurado, sigue en carrera en La Voz Argentina El joven sanjuanino tuvo una gran performance en su última presentación en el escenario del concurso de Telefe.

El sanjuanino Jaime Muñoz volvió a brillar sobre el escenario de La Voz Argentina. Durante la etapa de “Rounds”, el joven cantante logró los mejores puntajes de los coachs y consiguió su pase para seguir en carrera como integrante del Team Lali.

Jaime tuvo una virtuosa interpretación de “Caserón de las tejas” y se ganó el voto del jurado.

Además tuvo un divertido momento con Luck Ra, quien le entregó una caja de regalo con unos guantes de boxeo dentro teniendo en cuenta que Jaime practica boxeo, para “una pelea” con Nico Occhiato. Luck Ra hizo de arbitro, le pusieron todos los condimentos de una lucha de box y Jaime tuvo la oportunidad de mostrarse en otra faceta.

En la etapa de los “Rounds”, cada integrante del equipo debe presentarse frente al jurado. Todos los coaches, excepto el líder de ese grupo, otorgan una calificación secreta del 1 al 10, que permanece oculta para la audiencia durante la transmisión.

En el caso del team Lali, la coach decidió proteger a Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi. Los demás quedaron sujetos a la votación del resto del jurado. Según explicó Nico Occhiato, el más votado fue Jaime Muñoz, seguido por Lola Kajt y Giuliana Piccioni. Finalmente, la definición quedó entre Rafael Morcillo y Nicolás Armayor. Con una mejor calificación, Morcillo fue salvado y Armayor se convirtió en el primer eliminado.