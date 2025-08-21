Jaime Muñoz y Mateo Pintor, los sanjuaninos que tuvieron su “knockout” en La Voz Argentina Uno de ellos ganó el duelo mientras otro quedó afuera del programa.

Este miércoles, dos sanjuaninos de diferentes equipos tuvieron un nuevo duelo en La Voz Argentina pero desafortunadamente sólo uno de ellos continúa en el certamen de canto.

Jaime Muñoz interpretó “Pedacito de cielo” de Homero Expósito y frente a su rival en esta instancia del programa de Telefé, Oscar Burgos Espinoza, fue elegido por el Team Lali. El cantante sanjuanino recibió una vez más elogios por su presentación.

Por su parte, Mateo Pintor cantó “De enero a enero” de Rodrigo y se enfrentó a Lucas Barros, quien interpretó “Tal vez” de Ricky Martin. El integrante del Team Luck Ra no tuvo la misma suerte que su coterráneo y el cantante cuartetero, líder del equipo, eligió a Barros.