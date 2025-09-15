Javier Bardem denunció el genocidio de Gaza en los Emmy El actor acudió a los premios con una kufiya en el cuello.

Javier Bardem volvió a utilizar un escenario internacional para posicionarse políticamente. Durante su paso por la alfombra roja de la 77ª edición de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles, el actor español denunció públicamente “el genocidio en Gaza”, mientras competía en la categoría de mejor actor de reparto por la miniserie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.

“Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detenerlo”, declaró Bardem ante el micrófono de la revista Variety.