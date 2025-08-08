Julieta Prandi sobre su ex: “Si él queda libre y me pasa algo ya sabemos quién fue” En la previa a una nueva jornada del juicio contra su exmarido, Claudio Contardi .

En la previa a una nueva jornada del juicio contra su exmarido, Julieta Prandi aseguró este viernes que Claudio Contardi debería quedar detenido.

“Si él queda libre y me pasa algo ya sabemos quién fue”, advirtió antes de ingresar a los tribunales de Campana.

“Por mi integridad hoy debería quedar detenido. Ya no tiene más nada que perder y es capaz de cualquier cosa. Tiene gente muy oscura alrededor”, agregó Prandi.

El fiscal Christian Fabio consideró “prematuro” el pedido de prisión preventiva, ya que el veredicto será dictado en breve.

A pesar de esto, Javier Baños, uno de los abogados de Julieta Prandi, se mostró conforme con el accionar del Ministerio Público Fiscal: “Estamos muy conformes, lo felicitamos al fiscal”.