En la previa a una nueva jornada del juicio contra su exmarido, Julieta Prandi aseguró este viernes que Claudio Contardi debería quedar detenido.
“Si él queda libre y me pasa algo ya sabemos quién fue”, advirtió antes de ingresar a los tribunales de Campana.
“Por mi integridad hoy debería quedar detenido. Ya no tiene más nada que perder y es capaz de cualquier cosa. Tiene gente muy oscura alrededor”, agregó Prandi.
El fiscal Christian Fabio consideró “prematuro” el pedido de prisión preventiva, ya que el veredicto será dictado en breve.
A pesar de esto, Javier Baños, uno de los abogados de Julieta Prandi, se mostró conforme con el accionar del Ministerio Público Fiscal: “Estamos muy conformes, lo felicitamos al fiscal”.