Kim Kardashian aconsejó a Wanda Nara sobre su divorcio con Mauro Icardi La estadounidense fue contactada por la mediática y no dudó en brindarle unas palabras, en medio del conflicto legal con el futbolista.

no para de sorprender y esta vez, llegó hasta la propia a quien le pidió consejos acerca de su divorcio con Mauro Icardi. Todo fue en el marco del estreno de “Todo Vale”, la serie de Disney que la empresaria estadounidense protagoniza junto a otras estrellas como Naomi Watts, Glenn Close y Sarah Paulson.

En esta nueva producción, que decide sumarse a un equipo de mujeres. “Acá Wanda Nara desde Argentina, te adoro. Como abogada que sos te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando”, expresó la conductora en un video.

Fue la periodista Barbie Simmons que se encargó de hacerle llegar el mensaje y así lograr la asesoría de la empresaria. “En Argentina tenemos a nuestra propia Kim Kardashian, su nombre es Wanda Nara, ella es una bomba emprendedora, es la presentadora de MasterChef y está en medio de un proceso de divorcio, un divorcio desagradable a plena luz del día y ella te envía un mensaje”, le dijo.

Ante esto, Kardashian no dudó en brindarle unas palabras y un fuerte consejo. “Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Sólo se una buena persona, mantén la cabeza baja y no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida, solo sé justo”, aseguró con expresión seria.