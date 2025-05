L-Gante habló del llamativo mensaje que le envió a Evangelina Anderson: “Soñar no cuesta nada” El cantante se refirió a la reacción que le envió a la esposa de Martín Demichelis a través de las redes sociales

Días atrás, Evangelina Anderson sorprendió en sus redes sociales al mostrar el llamativo mensaje que le había enviado L-Gante luego de que ella abriera la cajita de preguntas en Instagram. Si bien la modelo no se pronunció al respecto, este miércoles, la figura de RKT habló del tema y contó qué piensa de la jurado de Los 8 Escalones (eltrece).

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa le consultó a Elian Ángel Valenzuela, nombre real del cantante por esta situación: “Necesito preguntarte algo, no puedo escarpar a esta pregunta. ¿Por qué le comentaste la cajita de preguntas a Evangelina Anderson? Se armó un quil…con ese tema”. Acto seguido, y junto al artista Emanero, el joven contestó en Bondi Live: “No resistí”.

“¿Te parece una linda mujer?“, continuó Ochoa. Acto seguido, el joven se sinceró y explicó la situación: ”¿O no? Y claro. Estaba viendo historias, saltó la pregunta…emoji. Soñar no cuesta nada“.

Luego, Fefe Bongiorno quiso saber cómo eran los cantantes en la intimidad: “¿Son de encarar?“. El primero en responder fue el cantante de ”Adicto”: “Yo siempre fui un poco cag…Fui el que siempre espera un poquito a ver que el encare está, para ir más seguro, pero por miedoso”. Por su lado, L-Gante reconoció: “Analizar hasta ultimo momento que sabes que si tiras vas a la segura, no comerte el chasco de encarar y que te diga que no”.

En ese sentido, Pepe quiso saber si los artistas habían recibido respuestas negativas a lo largo de sus carreras: “¿Se comieron muchos chascos?“. De forma sincera, Emanero contestó: ”Yo sí, y en persona me caigo a pedazos. No sé, no me llevo mucho con eso. Encarar así de la nada a alguien que no conozco solamente porque me gustó en persona me da pánico. Por redes quizás si me hago más el vivo”.

Fue entonces cuando Santiago Riva Roy trajo el tema una vez más a la mesa y apuntó contra L-Gante: “Imaginemos un segundo que abrís el celu y ves una noticia, ”Evangelina separada, se vuelve a vivir en la Argentina”, está todo bien con el ex. Vas y le decís: “¿Salimos a tomar algo?¿Le escribís?”“. Con una sonrisa en su cara, el referente de la cumbia 420 reconoció: ”Olvidate“.

En la misma charla, el joven habló del estreno de su nuevo tema con Emanero, Romántiko, y reconoció que una parte está inspirado en Wanda Nara. “Quizás parte de la letra esté dedicado a ella… vamos a ver si lo escuchó, seguro…”, en alusión directa a la conductora.

La conversación se volvió más jugosa cuando el conductor, Ochoa, fue al hueso: “¿Se lo mandaste?”. El cantante no dudó en responder: “No, porque estamos medio bloqueaditos. Un poquito de parte de los dos. Cero contacto. Pero yo creo que igual lo debe haber escuchado”. Esa frase, dicha con naturalidad, expuso sin rodeos el actual distanciamiento entre ambos, aunque también dejó entrever una conexión emocional que, a pesar de todo, sigue latente.

El dato que elevó la temperatura llegó horas antes: la empresaria, lejos de ignorar el revuelo inicial, reaccionó al posteo en el que se promocionaba la canción con un emoji de corazón atravesado por una flecha. Fue suficiente para que las redes estallaran. “Reina, esta canción es para vos”, “El tema te lo escribió a vos”, “Se nos desmaya L-Gante si ve este comentario”, “¿Se darán otra oportunidad?”, escribieron algunos usuarios, dando rienda suelta a las conjeturas y alimentando el morbo que genera esta historia.

La letra de Romántiko no deja dudas sobre la fuente de inspiración:“En mi vida nunca tuve una wachita tan linda, sexy y atrevida. Para vos soy un romántico, aunque en la calle comenten lo contrario. Sé que no le das bola a los comentario’. Yo me quiero casar con vos en el barrio pa’ que salgamo’ en to’ los diario’”, canta L-Gante, con una sinceridad que no se molesta en ocultar lo que siente.