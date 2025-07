La argentina que dejó atrás su exposición mediática y ahora triunfa en el cine europeo Mica Breque enterró en el fondo del baúl sus participaciones en el Bailando y su romance con Andrés Calamaro y se instaló en Madrid. Acaba de estrenar The Penguin Lessons, donde es parte del elenco.

Mica Breque habló de los desafíos de su personaje en “The Penguin Lessons” y cómo fue trabajar con pingüinos

Dirigida por Peter Cattaneo y protagonizada por Steve Coogan y Jonathan Pryce, la película The Penguin Lessons narra la historia de Tom Michell, quien consigue trabajo como profesor en una escuela en la Argentina en 1976, sin imaginar los desafíos que le esperan. En una nación dividida por el cambio y con estudiantes difíciles, su adaptación no es sencilla. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando rescata a un pingüino.

Micaela se mostró feliz de ser parte del elenco y de la buena recepción del público. “Estoy supercontenta. Es una peli linda de ver y es una historia real. Se modificó un poco, como pasa siempre, pero todas las personas que trabajaron tenían como objetivo contar una linda historia y eso se cumplió”, aseguró orgullosa.

Si bien la historia está ambientada en la Argentina, es una producción británica que se filmó en España. Al respecto, destacó: “Lo que me gustó de este proyecto es que para personajes que son argentinos hicieron audiciones de argentinos hablando en inglés, y se respetó el acento, que es diferente al de un nativo americano o británico”.

En este sentido, admitió que memorizar en inglés es un gran desafío para un actor no nativo. “Yo tengo la suerte de que hablo inglés todos los días en mi casa, pero así y todo no es lo mismo pasar de actuar en tu idioma a tener que recordar la entonación en una palabra específica porque si no cambia el significado de una frase, por ejemplo. Entonces incorporar eso hasta llegar al punto donde no tenés que pensarlo es el mayor desafío”, sostuvo.

Consultada acerca de cómo fue trabajar con un pingüino, reveló: “Antes de empezar el rodaje, fui a Barcelona para tener un día de entrenamiento con los pingüinos. Había como 15 pingüinos, pero los principales eran dos, Baba y Richard, y después había mucho backup”.

“Todos estaban con sus cuidadores que los tienen entre algodones y ellos nos enseñaron todo: cómo agarrarlos, cómo bañarlos… Y estuvimos practicando antes de empezar el rodaje. Fue como tener ensayo de pingüinos y la primera sensación fue alucinante, yo no podía creer que estaba al lado de una pileta con pingüinos nadando por todas partes”, comentó.

Mica Breque habló de su nueva vida en España y su pasión por la actuación

Aunque lleva casi diez años viviendo en España, Mica está muy conectada con la Argentina. “Extraño todo y vuelvo cada vez que puedo porque tengo a mi familia y mis amigos. Estoy siempre viendo a ver qué hueco tengo para poder ir y que no sean tres días, porque si no me secuestra mi madre y ahí se terminó el viaje”, dijo entre risas. Y repasó: “Extraño todo, desde bajar al kiosco a comprarme un alfajor hasta ir a ver a River con mi papá”.

En la Argentina, había alcanzado una alta exposición mediática por su romance con Andrés Calamaro y su paso por Bailando por un sueño. Sin embargo, al irse a España, decidió dar un giro: retomó sus estudios en arte dramático, se dedicó de lleno a la actuación y mantuvo un bajo perfil.

