“La Argentinidad”: el concierto que rescata 100 años de identidad nacional El miércoles 22 de octubre, músicos e investigadores presentarán un repertorio que combina composiciones académicas y populares en honor a un compositor clave del nacionalismo musical argentino: Manuel Gómez Carrillo.

El miércoles 22 de octubre, en el Auditorio Juan Victoria, el Instituto de Estudios Musicales de la FFHA de la UNSJ presentará “Argentinidad”, un concierto que rescata “el ser argentino” a través de un recorrido musical por las raíces culturales argentinas, que combina música académica y folclórica. El recital, que se configura como una experiencia sonora única, se enmarca en el proyecto de investigación “Nacionalismo y música. Manuel Gómez Carrillo y la estética de la argentinidad”, dirigido por el Dr. Luis Melicchio y la Mag. Patricia Blanco.

“Este compositor que nosotros vamos a homenajear con este concierto, Gómez Carrillo, tenía cercanía con el escritor Ricardo Rojas, no solamente afinidad vincular, sino ideológica”, señaló Melicchio en diálogo con DIARIO DE CUYO, precisando que la obra que se se interpretará tiene más de 100 años y fue “creada en un contexto histórico de construcción del modelo de nación a partir de la inmigración y el crisol de razas”.

Serán Luis Melicchio, Patricia Blanco, Axel Guevara, Martín Valdez, Sandra Salas Gómez, Gabriela Trad Malmod y Luz Aguirre los encargados de ejecutar este sentimiento nacionalista a través de la música, desgranando alrededor de 15 obras, entre composiciones originales y recopilaciones folclóricas.

“Lo que vamos a hacer es alternar entre obras recopiladas por el compositor y obras originales suyas” . “Él no componía popular, sino que recopilaba, lo que hacía era tomar de los lugareños y escribirlo. Solo las editó”, detalló sobre esta labor, que permitirá que el público escuche piezas nacidas en el campo argentino y preservadas por el compositor.

Uno de los aspectos más destacados del concierto es su enfoque en el nacionalismo musical. “Este es nacionalismo auténtico, es decir, es una música que contiene elementos populares, elementos recopilados del mundo musical folclórico”, explicó Luis. A diferencia de otros nacionalismos más académicos o inspiracionales, este repertorio incorpora directamente la música popular en su estructura compositiva.

Para los intérpretes, abordar este repertorio implica un reto técnico y estilístico. “El desafío tiene que ver con la cuestión de la música popular, porque la mayoría somos formados en música académica y los códigos de la música popular son otros, y hay que lograr incorporarlos para acercarse a este repertorio”, explicó Melicchio. El investigador aclaró que si bien las obras están “muy bien escritas” y no requieren arreglos, sí demandan una sensibilidad especial para captar la esencia de lo popular.

El especialista destacó que el repertorio es “muy accesible para el público”, ya que se compone mayoritariamente de música popular y folclórica. “Se va a escuchar música popular, básicamente con algunas canciones de cámara que quizás son un poquito más académicas, pero en su mayoría es música popular, folclórica”, afirmó.

Tomá nota:

La Argentinidad – Obras de Manuel Gómez Carrillo

Miércoles 22 de octubre, 21 h, Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Repertorio:

– Que linda sois (vidala)

– Château Enchanté (vals cantabile)

– La estrellita (zamba)

– Zamba alegre de Parreño (zamba)

– Sumaj (gato)

– Tenga mano (tango)

– Trova (estilo)

– El Churito (gato)

– Nostalgia Indígena (canción popular serrana)

– Vidala del regreso

– Mis ojos tienen la culpa (canción al estilo nativo)

– Romanza Gaucha

– La ofrenda del trovador (estilo)

– De lejas tierras (vidala)

– La Shalaka (chacarera)

– Que linda sois (vidala)

– Pobre mi negra (vidala)

– Manchay Puito (huainito)