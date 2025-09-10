La cantante que reveló su inquietante problema de salud mental La conocida artista contó detalles.

El ciclo Almorzando con Juana (El Trece) dejó momentos de gran sinceridad cuando dos invitados decidieron abrirse sobre un tema sensible: la salud mental en el mundo del espectáculo. Lissa Vera, ex integrante de Bandana, y el actor Gastón Soffritti compartieron experiencias personales que sorprendieron al público y dieron lugar a una reflexión profunda.

Soffritti presentó su libro Vos sí que no tenés problemas, cuyo título, explicó, es una ironía: “De afuera parece que está todo bien, la televisión y las redes muestran solo el lado lindo de la vida”. En ese sentido, recordó un episodio crítico durante su etapa en Graduados: “A los 20 años tuve un ataque de pánico y me perdí a 20 cuadras de mi casa. Fue en pleno éxito y nadie se imaginaba lo que me pasaba puertas adentro”.

Qué contó Lissa Vera, ex Bandana, sobre su salud mental

La conversación abrió paso al testimonio de Lissa Vera, quien habló sobre cómo la fama repentina con Bandana le afectó profundamente: “Ese problema te agarra cuando estás en la cresta de la ola. Intentás mezclar tu vida cotidiana con ese éxito y empezás a tener cortocircuitos porque la gente a tu alrededor te empieza a mirar distinto. Llega un momento en el que te dejás de ver, te desconocés”.

Con mucha honestidad, la cantante también recordó el duro episodio de su secuestro en aquellos años y sostuvo: “Uno sigue siendo el mismo, lo que cambia es lo que sucede alrededor. También están los estúpidos que sí cambian”.

El intercambio dejó en evidencia que, más allá del brillo de la fama, los artistas enfrentan batallas internas invisibles, y que hablar de salud mental sigue siendo una necesidad urgente en la industria del entretenimiento.