La cantante y actriz Elena Roger, que interpretó a Evita, llega a San Juan por primera vez Ganó fama internacional por ser convocada por Andrew Lloyd Webber para interpretar el papel de Eva Perón en el reestreno de la obra en Londres en 2006 y en Nueva York en 2012.

En el marco del anuncio de una super gira, la reconocida Elena Roger confirmó su arribo a San Juan en octubre con un concierto en el que hará un recorrido por los éxitos que la consagraron como una de las máximas referentes del teatro musical y una de las icónicas voces de la música argentina. El show será el próximo jueves 2 de octubre a las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria.

En esta serie de shows, la cantante consagrada con el Premio Konex de Platino en 2011 en el rubro Intérprete Femenina de Musical, estará acompañada en el piano por el maestro Nicolás Guerschberg para llorar de emoción con temas como “No llores por mi Argentina”, “La vie en rose” y “Balada para un loco”, entre otros.

Será una velada única para disfrutar de un exquisito repertorio en una noche íntima con la artista que se encuentra en pareja desde 2009 con el actor Mariano Torre, padre de sus dos hijos.

Junto a él, Elena comparte su amor por la construcción sostenible y promueven la naturaleza aplicada a la tecnología, razón por la cual en Ushuahia construyeron Navetierra, una de las primeras casas autosustentables de Sudamérica que utiliza los principios de la arquitectura ecológica y el concepto del estadounidense Michael Reynolds, el llamado guerrero de la basura, defensor de la construcción sustentable con materiales reciclados y fundador de Earthship Biotecture.

A la par del arte, con el proyecto Navetierra Roger y Torre apostaron a un estilo de vida en el que esta casa no sólo se provee agua a sí misma, además, mantiene automáticamente una temperatura confortable o recicla sus propios desperdicios.