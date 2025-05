La China Suárez habló tras los rumores de embarazo con Mauro Icardi Aunque desmintió estar esperando un bebé, la actriz no descartó ser mamá junto al futbolista en el futuro.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La China Suárez y Mauro Icardi se muestran muy felices juntos y los rumores de embarazo no tardaron en llegar. Al ser consultada al respecto, la actriz no descartó la posibilidad de ser mamá junto a su pareja, pero aclaró que todavía no está en los planes.

Al aire de Implacables (El Nueve), Gustavo Méndez compartió lo que le dijo la artista cuando le preguntó si estaba esperando un bebé. “Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el periodista en el ciclo que conduce Susana Roccasalvo.

De esta manera, la China despejó las especulaciones sobre la llegada de un cuarto hijo al mundo. Ella ya es mamá de Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.

La China Suárez recogió el guante y, tras el picante posteo de Wanda Nara, la actriz sorprendió con una chicana en redes sociales.

Este domingo, el Galatasaray saludó a la actual de Mauro Icardi por el Día de la Madre. Minutos más tarde, la expareja del futbolista hizo un posteo donde dejó ver que ella también había sido agasajada por el club turco.

Sin embargo, fue cuestión de horas que desde la institución salieran a desmentirla. “Información: Galatasaray no envió institucionalmente dicho kit a Wanda Nara”, informó el periodista Burhan Can Terzi.

Lo ocurrido no pasó inadvertido entre los usuarios y fanáticos del Galatasaray que volvieron tendencia a la mediática. Pero lo inesperado fue que la China Suárez likeara un posteo con la información: “Funcionarios del Galatasaray Club anunciaron que no se enviaron billetes ni flores a Wanda Nara”.