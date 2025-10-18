La China Suárez mostró la romántica sorpresa que le preparó Icardi en Turquía La actriz y cantante mostró el tierno gesto que tuvo su pareja, en medio del gran presente sentimental que atraviesan.

Mientras disfruta de su nueva vida en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez sorprendió a sus seguidores con una postal cargada de romanticismo.

La actriz compartió en sus historias de Instagram una foto de un imponente ramo de peonías rosadas, acompañado de un mensaje que deja al descubierto el gran presente sentimental que atraviesa con el futbolista: “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió la actriz junto a la imagen.

La publicación -que fue reposteada por el jugador- reafirma que la historia de amor que comenzó en medio de un escándalo mediático continúa a paso firme.