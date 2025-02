La contundente respuesta de la Fundación Carlos Tevez a Flor Peña por sus críticas al futbolista La actriz había cuestionado al Apache por “olvidarse de donde vino” y la organización salió en su defensa

Días atrás, Flor Peña estuvo como invitada en el canal de streaming de Flavio Azzaro. Allí dio su opinión acerca de diferentes jugadores de fútbol y cuando llegó el turno de Carlos Tevez fue lapidaria con el ídolo de Boca. Según la visión de la actriz, el nacido en Fuerte Apache dejó atrás sus orígenes y se convirtió en una persona diferente. Y con el correr de los días, llegó la respuesta del deportista por medio de su fundación.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de donde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso”, comenzó la explicación de Peña y agregó: “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador de una cuestión personal, eh. A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan. Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal”, agregó la protagonista de Mamma Mia!.

Si bien Tevez no habló públicamente del tema, decidió responder por intermedio de Silvia Tallarico, la persona que se encuentra a cargo de la dirección de la Fundación que lleva su nombre. La mujer le envió un audio a Juan Etchegoyen y el periodista lo pasó al aire de Mitre Live, el ciclo de espectáculos que tiene en Instagram.

“Para quienes no me conocen soy Silvia Tallarico, la directora de la fundación y fundadora de Juntos Vamos por Más, que se fusionó hace más de siete años con la Fundación Carlos Tevez, llevamos todas las acciones adelante y en conjunto“, señaló la mujer durante la presentación.

Sobre las palabras de la actriz de Casados con Hijos, dijo: “Ayer sentí mucha impotencia cuando me empezaron a enviar audios o el reel de la señora Florencia Peña, que la invitamos a que venga acá a Martínez, donde tenemos la sede de la fundación, en estos momentos con una campaña muy importante Juntos somos Útiles”, expresó en referencia a la iniciativa de cara al comienzo de clases.

Con la voz cargada de enojo, aseguró: “Sinceramente, me dio un poco de indignación su poco conocimiento. La invito a que venga, que charlemos, que vea lo que se hace, porque tenemos tres ejes importantes y el principal son los valores, el deporte y la educación, siguiendo la línea de Carlos como la mía propia”.

Y cerró haciendo referencia a los trabajos de la fundación: “Pienso e invito a reflexionar sobre que hay que hacer visible lo que es invisible y contar que hay personas que ayudan desde el silencio o personas que necesitan, puntualmente, hoy chicos que necesitan útiles escolares”.

Carlos, lejos de formar parte de la polémica, no dio declaraciones en primera persona de esta situación y se refugió en su familia. Tanto es así que días antes de estas palabras de Florencia celebró el cumpleaños número 15 de su hija Katie, con un gran festejo con familiares y amigos.

MIRA TAMBIÉN A pura música cerró el Vacacionarte 2025

El exfutbolista compartió un video en sus redes sociales que permitió ver la intimidad del festejo. Uno de los elementos más llamativos fue un avión montado dentro del lugar, con 20 butacas, que funcionó como parte de la ambientación y como el acceso principal a la fiesta. El mismo tenía escrito “Katie XV” y llamó la atención de quienes entraban. La cumpleañera hizo su entrada triunfal al salón acompañada por su padre para vivir una noche de ensueño.