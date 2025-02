La curiosa reacción de Luca tras ser expulsado de Gran Hermano El exfutbolista reaccionó luego de que Big le comunicara que debía irse de la casa más famosa de la Argentina.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gran Hermano nuevamente estuvo en el centro de la polémica luego de que se confirmara que Luca sería expulsado de la casa más famosa de la Argentina. Obviamente cuando le comunicaron esta noticia su reacción fue de tristeza y angustia total.

Esta información se conocía desde temprano, ya que el mismo Santiago del Moro fue el encargado de anunciarlo en sus redes sociales. En un momento se pensó que solamente lo iban a advertir, pero recordaron que no es la primera vez que sobrepasa los límites.

“Luca hizo algo muy grave”, sentenció el conductor acompañando el mensaje de una tarjeta roja. Después de esto, el presentador llevó el tema a la mesa con los especialistas y comenzaron a debatir sobre las palabras del participante, como también su posible expulsión.

Además de esto, la gente comenzó a especular sobre el posible reemplazante del competidor. Uno de los nombres que tomó mucha fuerza durante la última hora fue el de Claudio, quien hace poco abandonó la casa de Telefe por problemas de salud.

LA REACCIÓN DE LUCA A SU EXPULSIÓN DE GRAN HERMANO

Como pasa en este tipo de ocasiones, convoca a todos los participantes al living para darle la mala noticia. Se dirigió a Luca y le dijo que transgredió las reglas por hablar del afuera, por lo que tendría que abandonar la casa de manera inmediata y sin sus pertenencias.

El ex futbolista no sabía qué hacer, quedó totalmente anonadado. Lo único que atinó a hacer fue abrazarse con alguno de sus compañeros y salir de la casa como le pidió Big. Varios de los demás competidores se largaron a llorar, ya que no esperaban esto.