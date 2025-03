La decisión que tomaron los hijos de Gene Hackman que puso en alerta a la Justicia La investigación sobre la tragedia del actor de “Contacto en Francia” y su esposa sigue dando giros inusuales. Quién heredará su fortuna.

Las muertes de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa tomaron un vuelco impensado en las últimas horas que va más allá de la investigación. Los hijos del actor presentaron una moción para evitar que se filtrara más información en torno a la autopsia de los cuerpos y la Justicia accedió.

Se trata de una presentación que hicieron Christopher, Leslie y Elizabeth para “bloquear” al Sheriff de Santa Fe, Nuevo México, Adan Mendoza, en la difusión de datos sobre el informe forense que se hizo.

De acuerdo a lo que publicó el medio The Sun, los hijos de Hackman querían imponerle un “bozal legal” a los investigadores para evitar que se filtren fotos de cómo encontraron al actor y a la pianista. Además, tampoco quieren que se difundan imágenes de la mansión del protagonista de Contacto en Francia.

La decisión tomó por sorpresa a muchos. Una fuente judicial del caso le expresó al diario británico el asombro que hay a partir de esta drástica decisión. “Intentar bloquear el informe de la autopsia es muy atípico, no es algo que haya visto antes. Nuevo México no tiene una exención para las fotos de autopsias, y normalmente no es una preocupación, pero cuando se trata de muertes de celebridades, mucha gente las solicita”, comentó.

El informante, además, se mostró muy extrañado con la parte del reclamo sobre los datos de la autopsia. “Bloquear el informe real de la autopsia es, una vez más, muy inusual”, lanzó.

En una orden de restricción temporal obtenida por quienes tramitan el patrimonio del actor, el tribunal de Santa Fe prohibió a la Oficina del Sheriff publicar fotos y videos de los cuerpos de Hackman y Arakawa o de su perra y del interior de su casa a la espera de una audiencia que se realizará el 31 de marzo.

Nuevo giro en la investigación por la muerte de Gene Hackman y su esposa

Las autoridades han modificado la línea de tiempo de la muerte de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, tras descubrir nuevas pruebas que contradicen la versión inicial de los hechos.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, se confirmó que Arakawa realizó varias llamadas a una clínica médica el 12 de febrero, un día después de la fecha en la que se creía que había fallecido.

El cambio en la cronología surge tras la declaración del Dr. Josiah Child, director de Cloudberry Health, una clínica en Santa Fe.

“Mrs. Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero”, afirmó Child al Daily Mail. “Un par de semanas antes, me había contactado para preguntar sobre la posibilidad de realizarle un ecocardiograma a su esposo”.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, anunció que la nueva información ha llevado a actualizar la línea de tiempo de los hechos.

“Eso me indica que ella estaba buscando consejo o ayuda médica y que tal vez no se sentía bien”, declaró en el programa Good Morning America.La clínica Cloudberry Health verificó que Betsy Arakawa llamó la mañana del 12 de febrero para programar una consulta.

“Podemos confirmar que el teléfono de la señora Hackman fue utilizado esa mañana para llamar a un centro médico en Santa Fe, Cloudberry Health”, informó la oficina del sheriff en un comunicado a Today.

Las causas de muerte y el impacto en la herencia

El testamento de Gene Hackman, firmado en 2005, establecía que su esposa sería la representante personal de su patrimonio, y lo mismo ocurría en el testamento de Betsy. Sin embargo, al fallecer ambos, la administración de la herencia recayó en Julia L. Peters, abogada de Avalon Trust Co., designada como representante del patrimonio de ambos. Aunque el Gene Hackman Living Trust es el destinatario de la fortuna del actor, sus beneficiarios no han sido revelados, lo que deja abierta la posibilidad de disputas legales o controversias sobre la distribución de los bienes.

La cuestión clave es que, dado que Betsy murió antes, su patrimonio fue absorbido por el fideicomiso de Gene. Luego, con su fallecimiento, sus bienes pasarán a los beneficiarios establecidos en el fideicomiso, quienes aún no han sido identificados públicamente.

Las autoridades determinaron que Betsy Arakawa murió por síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara causada por la exposición a excrementos de roedores. Gene Hackman, por su parte, falleció el 26 de febrero a los 95 años, debido a problemas cardíacos severos, hipertensión y alzheimer avanzado. Durante la última semana de su vida, el actor estuvo solo en su casa con el cuerpo de su esposa, sin que nadie lo descubriera hasta el hallazgo de ambos el 26 de febrero.