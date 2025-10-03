La drástica decisión que tomó la “Pepa” Brizuela después de la despedida de La Barra En un vivo de Instagram, el cantante agradeció a su público, desmintió rumores y confirmó que el final de la banda es definitivo.

Después del cierre de La Barra en el espacio Quality´s que puso punto final a 31 años de historia, Javier “La Pepa” Brizuela realizó un vivo en su cuenta de Instagram donde, frente a más de 3.000 usuarios conectados en simultáneo, habló por primera vez sobre la separación de la banda más grande de Córdoba.

Con tono sereno pero directo, La Pepa se refirió a las versiones que circularon en los últimos días: “Fueron decisiones tomadas en un momento que a lo mejor fue de calentura, no hubo pelea. Fue la justa, en el momento justo: te vas por la puerta enorme, con un público acompañando”.

El artista remarcó que se trató de un adiós definitivo y desmintió cualquier posibilidad de regreso: “No habrá tal vuelta, no va a ser como otros casos que duran unos meses y vuelven. Esto fue un adiós de verdad”.

Brizuela hizo hincapié en que la decisión de terminar con La Barra no tiene marcha atrás: “Este es el fin de un grupo histórico, de una banda histórica. Lo digo con tanto orgullo, como también lo pienso de Trula”, expresó, reconociendo a las dos bandas que marcaron su vida.

Con claridad, desmintió rumores sobre un posible regreso: “Muchos dijeron que lo hicimos para llenarnos de guita y que volvíamos a fin de año. Nos compararon con otros artistas y nada que ver. Con La Barra ya no volvemos”.

