La emotiva foto de Jorge Lanata internado que publicó su hija Bárbara Lanata compartió una imagen de su padre en el hospital Italiano donde se lo ve acompañado por una gran amiga.

La salud de Jorge Lanata es noticia desde que el periodista está internado hace poco más de dos meses en el Hospital Italiano y se generó cierta preocupación a su alrededor. Así la cosa, su hija Bárbara publicó un emotivo texto en su cuenta de Instagram junto con una foto muy significativa de su padre en plena convalecencia.

En posteo que realizó junto a la foto, contó cómo una amiga japonesa había documentado a su padre internado, que en aquel momento se preguntaba cómo se podría hacer para “disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento”, expresó Bárbara en el posteo que publicó junto con una imagen en el que se ve cómo la mano de su padre, internado y con cables a su alrededor, es acariciada por Margarita Peralta, histórica productora y amiga de Lanata.

“Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones, yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible”, continua Bárbara en el texto. “Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy, en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado, se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga. P.D.: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí”, finaliza la hija de Lanata en su escrito.

El jueves, Sara Stewart Brown compartió un comunicado sobre la salud de su exesposo Jorge Lanata. El mensaje lleva la firma de Bárbara y Lola, las dos hijas del periodista, quienes sintieron la necesidad de aclarar la situación ante algunas versiones que estuvieron circulando en las últimas horas.

“No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada, pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar: papá no está intubado. Está estable, despierto y sin riesgo de vida”, expresaron.