La esencia de Vainilla impregnará la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario La banda sanjuanina presentará el sábado 11 su EP, con cinco canciones inéditas a las que se acoplarán otros temas de su repertorio. El show tendrá una puesta importante y varios artistas invitados.

5 canciones inéditas, un puñado de temas ya transitados, más de una docena de artistas invitados, la calidez de la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario y toda la pasión. Estos son los elementos, o algunos de ellos al menos, que definen la nueva incursión escénica de Vainilla en tierra sanjuanina, un recital que tendrá lugar el sábado 11 de octubre, donde presentarán su nuevo EP: “La suite de Vainilla”.

Se trata de la banda formada hace un lustro en San Juan, que integran Andrés Rímolo (voz y guitarra), Facundo Marín (guitarra y coros), Santiago Medina Hascher (bajo) y Agustín Simón Gómez Más (batería), quienes destacan por su puño y letra en una fusión de funk, rock alternativo, indie y math rock.

Apagón, Trasluz, Boludeces, T-Choko y Juan Barro son los cinco temas que integran este EP, que el combo -uno de los más sólidos de la escena local- desgranará junto a otros como Medifunk, Delirios de sillón, Chino Negro, Adiós Adiós y El idioma secreto del ser estrellado, 5 de los 10 títulos que forman parte del álbum debut de la banda, Vainilla, que data de 2003 y donde el cuarteto ya dejó registradas muestras de su talento y originalidad.

