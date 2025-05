La estrategia silenciosa que usó Wanda Nara en la audiencia de divorcio para desestabilizar a Mauro Icardi La rubia se la jugó frente a la justicia italiana con una imagen que muchos interpretaron como un guiño para su expareja.

Wanda Nara pisó fuerte en su llegada a la audiencia de divorcio, en el Tribunal de familia de Milán. Su llamativa llegada en un Lamborghini rosa, que alguna vez Mauro Icardi compró en azul, no fue el único detalle que saltó a la vista de los medios, sino el pensado guiño hacia su exmarido, con el atuendo que escogió para la ocasión.

La empresaria llegó vestida con un traje en tono gris topo, que combinó con una camisa blanca, y para cerrar el look, eligió usar una corbata en color bordó y una cartera a juego. Llevó su melena rubia recogida en una cola despeinada que recordó a la actriz Amber Heard, en sus días de juicio público contra Johnny Depp.

Cabe recordar que en medio de su escandalosa pelea mediática, el de Galatasaray utilizó la imagen del actor estadounidense, cada vez que se refería a sus disputas legales con la rubia, utilizando el término “Tic- tac”.

Esta vez, Wanda devolvió el golpe y “encarnó” a su némesis femenina, en esta audiencia en la que ambos tendrán su primer cara a cara frente a la justicia italiana.

En redes, hay cierto debate por esta elección de estilo de Wanda: hay quienes creen que se trata de una estrategia basada para desestabilizar al futbolista, mientras que otros opinan que la desfavorece, ya que la historia de Heard no tuvo un final feliz y la situación podría repetirse en esta ocasión.

Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan este miércoles en Milán la audiencia que los llevará a firmar su divorcio. En las últimas horas se conoció que la mediática decidió llegar al tribunal con un auto de lujo ploteado de color rosa.

Al aire de Puro Show (eltrece) contaron que la empresaria de cosméticos “pintó” el lujoso vehículo marca Lamborghini que le pertenecía al futbolista.

De esa manera, Wanda llamó la atención de la prensa que estaba presente en el lugar no solo por el auto de color rosa, sino también por su look particular con saco, camisa y corbata.

Este miércoles, la mediática y el futbolista finalmente firmarán su divorcio. Por esa razón, ambos se encuentran en Milán donde se verán las caras durante la audiencia.

Incluso, quien viajó a la ciudad italiana fue nada más y nada menos que la China Suárez para acompañar a Icardi. Lejos de esquivar el foco mediático, la actriz mostró lo que hizo esta mañana en sus primeras horas en el destino.