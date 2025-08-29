La Fiesta de la Tradición de Jáchal confirmó artistas: ¿Será la última vez de Sergio Galleguillo en San Juan? Además del convocante riojano, llegarán Canto 4, Lucio Rojas, Lázaro Caballero y Christian Herrera, entre otros.

A modo de goteo, la comuna de Jáchal va dando detalles de lo que será la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Tradición –la número 64- en el departamento norteño, sin dudas una de las más convocantes e identitarias de la provincia. A las fechas confirmadas – sábado 8, viernes 14 y sábado 15 de noviembre– ahora sumó el anuncio de algunos de los artistas que llegarán a ponerle ritmo y color. Encabeza la nómina Sergio Galleguillo, quien este año reveló que en menos de un lustro dejará los escenarios, y considerando su agenda, que sin dudas se verá recargada de cara a esta despedida, podría ser la última vez que el taquillero artista riojano traiga su característica chaya a la provincia, en el marco de esta fiesta que -dato al margen- debió ajustar el tema de las fechas, puesto tendrá a la Fiesta del Sol pisándole los talones (ayer se informó que se desarrollará desde el 20 al 22 de ese mismo mes).

Otros que desfilarán por el escenario Tito Capdevila del anfiteatro Buenaventura Luna serán Canto 4, El Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero –tres figuras que el público de esta Fiesta conoce bien y estima- y también “El Cantor del Monte”, el salteño Christian Herrera, Consagración en el Festival de Cosquín 2025 y ahijado artístico de Lucio Rojas.

Claramente la grilla sigue abierta, ya que todavía queda cerrar acuerdos con otras figuras nacionales y, por supuesto, provinciales y locales, siempre muy bien recibidas por la concurrencia. Y es en este último apartado es donde sin dudas el festejo hará un paréntesis para recordar y homenajear al recientemente fallecido Chango Huaqueño, otro clásico del encuentro.

Tres días de tradición

Más adelante se conocerá el line up definitivo de la Fiesta de la Tradición, como así también los precios de las entradas. De momento, ya se sabe que hay tres días que marcar en el almanaque:

Sábado 8 de noviembre: Plaza General San Martín. En general la apertura es con entrada libre y gratuita. Hay desfile de agrupaciones gauchas, carros antiguos, presentación de las candidatas a Paisana y shows musicales.

Viernes 14 y sábado 15: El festejo se traslada al Anfiteatro Buenaventura Luna para las dos noches centrales de la Fiesta de la Tradición, una con la elección de la Paisana Nacional y otra con el siempre emotivo Fogón de los Arrieros, además de la danza y la música.

Recordá una de las actuaciones de Galleguillo en la Fiesta de la Tradición y lo que él dijo:

