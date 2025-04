La filosa opinión de Pampita sobre las infidelidades y las parejas abiertas En Los 8 escalones, la conductora dio su categórica opinión sobre la chance de elegir esa modalidad en una relación futura.

Los 8 escalones (El Trece) es uno de los programas más vistos de la pantalla chica, por esta razón se tiene que reinventar y uno de los cambios de esta nueva edición es que en uno de los escalones los participantes tienen la ayuda de los jurados. En el programa del viernes, Bert eligió a Pampita para que le dé una mano y terminó dando su cruda opinión sobre las infidelidades y las parejas abiertas.

El momento de mayor tensión en el escalón de estadísticas llegó cuando Guido Kaczka enunció la consigna dirigida al participante Bret. “Según un estudio realizado por la app de citas Gleeden, entre 1773 personas en 2025, ¿qué porcentaje de argentinos ha explorado vínculos por fuera de la monogamia, mediante la infidelidad o las relaciones abiertas?”, leyó el conductor, antes de presentar las opciones posibles: 22%, 32% o 52%.

La pregunta generó desconcierto y marcó un punto de incomodidad dentro del jurado, ya que interpelaba directamente, ya que Benjamín Vicuña, su expareja y padre de sus cuatro hijos, la engañó con la China Suárez. Por otro lado, su separación de Roberto García Moritán se vio envuelta en rumores de infidelidad por parte del economista, sin embargo, él se encargó de negarlos, pero ella nunca habló al respecto de esta particular arista de su divorcio.

Mientras el hombre pensaba la respuesta, Barbie Simons, íntima amiga de la modelo, decidió intervenir asegurando que Carolina no iba a poder ser capaz de responder de manera correcta: “Justo le preguntaste a la equivocada. Es re conservadora justo, Caro”, expresó la periodista.

La observación de Simons fue directa, pero no exenta de humor, lo que dio lugar a una breve complicidad entre ambas. “Yo que la conozco: es cero relación abierta, no le cabe para nada”, añadió con conocimiento de causa, mientras Carolina asentía con un comentario tajante: “¡Claro! Yo no tengo idea de nada”.

Más adelante, la periodista de espectáculos reforzó su postura ante la cámara: “Por eso te digo que es difícil que le vibre la respuesta, pero bueno… ¡Perdón! Lo tenía que decir”. Su intervención, aunque breve, funcionó como anticipo del resultado erróneo que se avecinaba y le dio la oportunidad a su amiga para que deje clara su opinión ahora que está nuevamente en pareja, en esa ocasión se trata de una relación a distancia, puesto que Martín Pepa vive en Estados Unidos, donde están sus hijos.

Cuando Kaczka le preguntó directamente si estaría dispuesta a una relación abierta, su respuesta fue inmediata y contundente: “¡No! ¡Olvidate! Nunca. Ni consensuada ni nada. A todo o nada. Si ya querés andar por varios lados, no es para mí”.

Con esa afirmación, la jurado de Los 8 Escalones trazó un límite rotundo entre su modo de concebir las relaciones y las prácticas afectivas que contempla el estudio citado y la tendencia que exista a las relaciones abiertas o poli amorosas. Incluso fue más allá, reafirmando su confianza en el modo tradicional de vincularse: “Yo le creería al 100% que ninguno hizo nada raro”, comentó, en alusión a su propia historia.

Luego del análisis conjunto con Pampita, el participante Bret eligió la opción más baja entre las ofrecidas por Guido como respuesta a la pregunta sobre el porcentaje de argentinos que han explorado vínculos por fuera de la monogamia. La elección resultó incorrecta.

Aunque el error le impidió avanzar en la competencia, Ardohain celebró la coincidencia de valores con el concursante. “¡Él es de los míos! ¡No podemos creer que la gente haga esas cosas!”, exclamó con visible indignación, en alusión tanto a la infidelidad como a las relaciones abiertas mencionadas en el estudio.