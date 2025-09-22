La foto a “cara lavada” de Florencia Peña para celebrar la Primavera que generó ruido en la redes La actriz celebró el cambio de estación y optó por un outfit colorido que combinó con un estilo fresco y descontracturado

Florencia Peña volvió a hacer de la llegada de la primavera un verdadero acontecimiento en redes sociales. Dueña de una relación única con sus seguidores y de una marca personal que combina irreverencia y autenticidad, la actriz y conductora eligió recibir el 21 de septiembre con fotos sensuales y a cara lavada. Para celebrar el color, el humor y el amor propio por encima de todo, en su cuenta de Instagram rompió nuevamente el molde e impuso tendencia con una consigna clara para esta nueva estación.

La publicación mostró a Florencia posando con total naturalidad, luciendo un body de manga larga en tono rosa vibrante y una flor del mismo color en la mano, dejando ver el cabello despeinado y el rostro sin una gota de maquillaje. “Me levanté esta mañana pensando que arrancaba la primavera. Improvisé estas fotos a cara lavada para acompañar este inicio, que espero que nos traiga mejores tiempos”, compartió con honestidad y cercanía.

Junto al carrusel de imágenes, sumó un video que terminó de redondear el clima festivo. “Feliz día de la primavera”, saluda la actriz con una gran sonrisa, mientras de fondo se escucha a su hijo, Juan Otero, entre risas: “¿Qué le pasa, señora? ¿Qué se pone? ¡Qué le pasa!”.

Como suele ocurrir cada vez que la actriz sube contenido auténtico y disruptivo, la respuesta del público no tardó en llegar. La publicación cosechó miles de “me gusta” en minutos y una lluvia de comentarios repletos de elogios, halagos y guiños espontáneos de parte de sus seguidores: “Sos la flor más hermosa de esta estación”; “Te amo, Flor”; “Feliz primavera”; “Hermosa como siempre, Flor”; “Me encanta tu estilo”, se repitieron entre los mensajes destacados. La exjurada del Bailando volvió a marcar tendencia apostando a mostrarse auténtica, divertida y orgullosa de ser quien es.

