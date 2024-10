La foto que Guido Süller publicó desde un hospital y preocupó a sus fans El mediático contó que después de padecer malestar gastrointestinal fue a la guardia del Hospital Austral.

En las últimas horas, el conocido actor Guido Süller compartió una serie de publicaciones desde un hospital en sus redes sociales, lo que generó preocupación entre sus fieles seguidores. En la primera de estas fotos, el mediático compartió que se encontraba bien, acompañado de un emoji de cara sonriente. Luego, en la segunda publicación, hizo un comentario sobre lo que estaba sucediendo.

Esta publicación incluía una foto del artista en una sala de internación, vestido con un camisolín, lo que generó sospechas de que pudo haber pasado por el quirófano. Así fue como indicó: ‘Chicos mañana les cuento que me pasó y si voy a “patria y familia”. Lo voy a decir en el programa, así se enteran de todo como siempre, pero estoy bien’.

Cane recordad que se encuentra trabajando en streaming transmitido por Luzu TV, el canal que lidera Nicolás Occhiato, de lunes a viernes desde las 15 hasta las 17. Este programa está conformado por el youtuber y comunicador Fede Popgold; la influencer y productora de vestuarios Ana Laura Espósito; el actor y cantante Lucas Spadafora; la influencer Camila Mayan; y el mismo Guido Süller.

“Finalmente, en Luzu TV, proporcionó detalles sobre su salud y explicó: ‘La semana pasada, me empecé a sentir mal. Tenía problemas gastrointestinales, se me inflaba la panza y me dolía’.

“Entonces fui a la guardia del Hospital Austral y me dijeron que urgente me tenía que hacer una endoscopia. El tema es ese fantasma que hay detrás de las endoscopias… Pero yo le recomiendo a todo el mundo que se lo haga porque es genial, te dicen si estás sano o enfermo”, continuó.

Para cerrar, después de algunos comentarios, manifestó: “Pasado eso, al mismo tiempo me hice una colonoscopia. Les recomiendo que también se lo hagan porque no sentí absolutamente nada. Estaba totalmente dormido”.