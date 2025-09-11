Noche Intercultural 2025: todos los detalles de la gran feria que apuesta a la diversidad Colectividades, organizaciones, instituciones y emprendedores vinculados a múltiples disciplinas artísticas compartirán un espacio en común para celebrar el respeto, la integración y la convivencia de culturas.

La organización civil YFU San Juan (Youth For Understanding) desarrolla la tercera edición de La Noche Intercultural, un evento que tiene como objetivo poner en valor y dar visibilidad a la diversidad colectivos culturales que existen en la provincia y se constituye como un espacio de encuentro, de intercambio y de celebración, en pos de promover la tolerancia, el respeto y la integración.

En este 2025, se buscará dar una mayor visibilidad con propuestas amplias en actividades para atraer a nuevos públicos. El encuentro tendrá una feria con stands de colectividades de inmigrantes, una muestra de costumbres y tradiciones, gastronomía y artesanías.

Esta feria abierta tendrá en su propuesta, shows en vivo con música y danzas típicas como folklore, español, árabe, tango, afro. También habrá entrevistas y charlas con estudiantes de intercambio, en esta oportunidad vendrán jóvenes de Bélgica y Noruega.

La convocatoria comenzará este sábado 13 de septiembre en el Centro Cultural Conte Grand desde las 17 hs. a 22 hs. con entrada libre y gratuita. Por otro lado, habrá actividades complementarias para todas las edades. Exhibición y clase abierta de taekwondo, conversatorio de idiomas y entretenimiento para niños y niñas.

Los tres espacios especiales, son: YFU Jetset: práctica de idiomas en mesas compartidas. La dinámica consiste practicar el habla de un idioma ante otras personas, con actividades divertidas para aprender más palabras, corregir errores, conocer a nuevas personas y enriquecer el vocabulario. Se dispondrán de mesas de idiomas, las cuales funcionarán según los siguientes turnos: inglés (17 hs. a 18:30hs.), francés (17 hs. a 18hrs.), chino (18 hs. a 20 hs.). Requiere inscripción previa (para anotarse, hay que ingresar a este enlace). También, habrá juegos típicos infantiles de distintas culturas y países; y stand de colectividades, con muestra de tradiciones, comidas y objetos culturales.

En resumen, La Noche Intercultural es una jornada para viajar por el mundo sin salir de San Juan.