La grave denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani tras reflotar un viejo escándalo Luego de que recordaran el conflicto por la "cucharita", la conductora hizo un picante descargo en contra de la mediática.

El escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani refletó después de más de una década donde trae saca a relucir nuevamente la acusación por el supuesto robo de una cuchara. En su momento, motivo de este señalamiento, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) había salido en algunos canales de espectáculo para contar lo ocurrido.

¿Qué pasó entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani?

Si bien ese conflicto había quedado en el pasado, hoy vuelve a estar en los medios debido a que la mediática le solicitó a la periodista contar esta anécdota en un unipersonal, a lo que recibió una respuesta negativa. Por esa razón, la conductora de Viviana en Vivo (El Trece) decidió salir a hablar en su programa y relatar lo ocurrido en aquella época cuando era su estilista personal y amiga.

Entonces, comenzó a narrar y contextualizar: “Yo laburaba mucho, era muy exitosa, no era mamá todavía, tenía seis o siete tapas de la Revista Gente por año, mi programa de espectáculos era una bomba, era un gran momento mío y tenía 40 años. Hacía un programa de espectáculos y cuando me enamoré del padre de Martina, dejo todo… Pero antes, era Radio Vale de 6 a 10 de la mañana. Es mentira lo que dice Lizy, ella me iba a peinar y como a mi me causaba mucha gracia, le decía ‘sentáte y contá anécdotas que a la gente le va a divertir mucho’. Y estuvo muchos meses al aire hasta que la gente de del Moro se la llevó. Es la primera vez que dice que primero trabajó conmigo en radio y, yo no necesito ningún laurel porque creo que ella está en el lugar que se merecen y es súper talentoso, acá no se discute el talento. Iba a llegar igual, conmigo o sin mí. Mucha gente me dice, ¿qué es lo de la cucharita? Que no se entiende”.

De esta manera, tomó la palabra Lucas Bertero, amigo de la conductora y compañero de ambas en aquel entonces: “Ahora la gente se sorprende cuando sale lo de Tauro, lo del incidente con Martín su ex pareja. Todo el mundo se sorprendió porque Lizy venía vendiendo la historia de aquel Luisito que era pobre que se superó y se superó. Pero a mí no me sorprendió absolutamente nada cuando Marcela (Tauro) contó eso porque yo estuve 5 años al lado de ella y viví de todo. No me sorprende porque ella ya te había traicionado a vos de varias formas, incluso llevando y trayendo dentro del grupo. En este momento, vos laburabas a full y necesitabas un equipo que te acompañe. Éramos cinco y muchas veces terminábamos comiendo juntos o yendo a boliches”.

Y contó cómo fue esta secuencia: “Cuando vos te mudas a tu departamento de Alvear, te copamos la cocina. A la hora de maquillarte peinarte lo hacíamos ahí porque teníamos todo a mano. Tus cosas estaban al alcance de la mano”.

“Sí, un vestidor hermoso lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me iba desapareciendo, un montón de cosas que me iban desapareciendo. Usábamos mucho la cocina de casa porque yo, en el medio, necesitaba darme un baño y descansar. Y dejaba a mi equipo en mi casa para ir a Canal 9 todos juntos en mi auto. Y yo, muchas veces, dejaba la puerta de mi cuarto abierta. Hasta que un día, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando plata de mi cartera, tironeando. Le pedí que se vaya de mi casa y me dije ‘nunca voy a entender porque me estás robando’. Hasta me desaparecía comida del freezer”, interrumpió Canosa con graves acusaciones hacia Lizy.

La charla que tuvo Viviana Canosa con Lizy Tagliani

Luego de que hayan revelado esta información, Lucas Bertero decidió contar un favor que le hizo Viviana Canosa a Lizy Tagliani: “Fuimos a comer una noche a Gardiner y le suena el teléfono a Vivi y se fue. Vuelve a los 5 minutos y me cuenta que se murió la mamá de Lizy y tenía un quilombo enorme”.

“Me dice que tenía a la madre en una sala velatoria y no tenía el acta de defunción. Podía ir presa porque parecía que la había matado ella. Llamé a una persona de mucha confianza y le conté esto. Me preguntó por qué me metía en ese quilombo y le dije ‘porque es mi amiga’. Le conseguí los médicos, gente de la obra social, todo. La llevaron a la casa y la volvieron a llevar a la casa velatoria. Le hice ese favor, le regalé muebles, le presté mi auto”, terminó de contar la periodista.

Y se mostró indignada: “Esa persona inventa lo de la cuchara para hacerme una cama cuando yo la había ayudado”.