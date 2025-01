La hija de Michael Jackson y una confesión: “Soy Paris, alcohólica y adicta a la heroína” Paris Jackson, conmemoró un importante hito en su vida al celebrar cinco años de sobriedad.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram hecha el martes 7 de enero, la artista de 26 años compartió su alegría por estar “limpia y sobria” y expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron en su proceso.

En su post, la compositora incluyó un emotivo video que documenta su transformación a lo largo de los años. El clip comienza con imágenes de ella consumiendo alcohol y concluye con momentos recientes, mostrando a la joven disfrutando de su vida mientras canta, asiste a eventos y realiza actividades llenas de adrenalina. También aparecen varias escenas junto a su prometido, Justin Long, y tiernos momentos con su perro.

El video finaliza con un mensaje dirigido a quienes la acompañaron en su camino: “A aquellos que me ayudaron en este viaje, aunque sea al principio, en el medio o durante todo el tiempo hasta ahora, ustedes saben quiénes son. Cinco años. GRACIAS A DIOS”.

En el pie de foto de su publicación, Paris Jackson se presentó de manera honesta: “Hola, soy PK y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecido sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie”.

Asimismo, la artista continuó con una reflexión sobre las emociones y experiencias que la sobriedad le ha permitido como es tener “la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos”. Incluso, la famosa aseguró que, aunque la vida sigue ocurriendo con o sin sobriedad, estar limpia le permite “presentarse” para disfrutarla plenamente de cosas simples como bailar y reír, hasta concentrarse en su trabajo musical.

“Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música.. Puedo sentir el corazón roto en toda su gloria. Siento el sol en mi piel y está caliente. He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobrio o no. Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo”, señaló.