La hija de Nicole Neumann explicó por qué no invitó a su mamá a sus 15 Allegra Cubero rompió el silencio en sus redes sociales con un contundente mensaje donde expresó que le afectan los comentarios de los usuarios.

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se hartó de las críticas por su fiesta de 15. Desde que se supo que la modelo no estará presente en la celebración, la adolescente no deja de recibir duros cuestionamientos por parte de los usuarios.

“Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de 14 años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas”, escribió en una historia de Instagram.

A corazón abierto, explicó que esos mensajes no le son indiferentes. “La verdad es que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)“, sostuvo en primer lugar.

Acto seguido, se refirió a su decisión de hacer un festejo con cada uno. “Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. De todos modos, mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”, aclaró.

Dicho eso, sentenció: “Con 14 años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia. Saludos”.

Nicole Neumann contó cómo fue la charla en la que su hija decidió que no fuera a su fiesta de 15

A mediados de marzo, Nicole Neumann reveló que no formará parte de la fiesta de 15 de Allegra Cubero, una de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, su expareja, y dejó a todos en shock. Días antes, la modelo había comentado que uno de los pedidos que había hecho la adolescente para la celebración era que estuviera toda la familia unida.

Sin embargo, según explicó Nicole en diálogo con Puro Show (eltrece), esto finalmente no sucederá: “Allegra tuvo que dividir las cosas y, bueno, así lo decidió, dada la situación. La fiesta la hace el papá y el viaje lo hace conmigo. Yo la acompaño a hacerse el diseño de su vestido con Laurencio Adot”.

“Charlamos de cómo estaban dadas las cosas y para mí siempre la decisión final es de ella. Yo le dije: ‘Lo que vos desees, lo que vos puedas hacer más convenientemente y te haga feliz, yo te voy a acompañar’”, agregó.

“Obviamente como mamá hay un montón de cosas que me duelen por ellas, porque no tendrían que pasar por ese momento, pero bueno, es lo que les tocó y lo que me tocó a mí. Hay cosas que yo no puedo hacer o deshacer. Tenemos que seguir felices con lo que nos toca. Igual a mí me encanta viajar y ya empezaremos a organizar el cronograma de viaje”, concluyó.