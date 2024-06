La inquietante denuncia de María Eugenia Ritó contra Luciano Castro: “Se me metió…” La vedette contó un episodio que le hizo cambiar la mirada sobre el actor.

María Eugenia Ritó se sumó a la larga lista de mujeres del actor. Invitada a El ejercito de la mañana, el programa de streaming de Bondi, sus conductores Pepe Ochoa y Fede Bongiorno le preguntaron sin más si estuvo “con Luciano Castro”, a lo que la exvedette reveló que el actor intentó robarle un beso de una manera “muy desubicada”.

“Yo estaba grabando en Costumbres Argentina, tenía como 10 o 15 capítulos en la serie de Undeground y él estaba ahí fijo”, comenzó detallando Ritó para contextualizar la situación. E inmediatamente agregó: “Yo estaba en el camarín, me estaba cambiando y de repente entra como un avión, abre la puerta y me dice ‘dame un beso'”.

Al tiempo que repitió “Dame un beso… ¿qué?”, y lo calificó de “ridículo y cachivache”. “A ver… ¿Estás fuerte, es lindo, te gusta? Es divino, pero esta cosa de venir a prepotearme… tomátela y huí ya de acá. Y que no pase por al lado mío. ¡Esa cosa de machirulo, no!”, sentenció picante.

Por último, María Eugenia Ritó dejó en claro cuánto la incomodó la forma de actuar de Luciano Castro por ese entonces: “Me abrió la puerta muy maleducado, no me gustó esa actitud porque de última me cruzás en un pasillo, me tratás de hablar. Pero se me metió muy cerca, casi al labio y lo sentí como una agresión el ¡dame un beso!”.