La Justicia habilitó el estreno de la serie sobre la vida de Carlos Menem Había sido suspendida para determinar cómo fueron cedidos los derechos

El juez civil Carlos Goggi habilitó el estreno de “Síganme”, la serie de la plataforma Amazon Prime Video que cuenta la vida del ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem, luego que la había suspendido hasta que se conociera cómo se habían cedido los derechos que podrían formar parte de la sucesión de bienes que se disputan los hijos de quien fue dos veces jefe de Estado en la década del 90 y falleció en 2021.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la productora a cargo de la serie presentó en la justicia el contrato por el cual el ex presidente cedió el uso de su imagen de manera gratuita.En su resolución, el juez Goggi sostuvo que “la transmisión de los derechos para el desarrollo de la citada producción audiovisual habría sido realizada inter vivos por el propio causante (Nda: Carlos Menem), incluso gratuitamente” y que eso “excluiría, por lo menos en principio, que dichos derechos formen parte del acervo hereditario”.

La disputa judicial por la serie se da en la causa civil por la sucesión de Menem, quien falleció el 14 de febrero de 2021 a los 90 años. Los herederos reconocidos por la justicia fueron sus tres hijos -Zulemita Menem, Carlos Nair Menem, Máximo Saúl Menem Bolocco- y su nieta Antonella Carla Menem Pinetta, hija del fallecido Carlitos Menem.

En el expediente se busca establecer cuál era el patrimonio que tenía el ex presidente al momento de morir. Zulemita Yoma públicamente dijo que administraba algunos de ellos como la famosa casa “La Rosadita” en la ciudad de Anillaco, en la provincia de La Rioja. Por eso, la administradora de la sucesión, María Inés Barcus, le solicitó que conteste una serie de pedidos vinculados a los bienes del ex presidente. Además de que solicitó información a distintos registros públicos.

Carlos Nair acusó a Zulemita de ocultar los bienes del ex presidente, en una disputa pública que tienen los dos. En la causa, hubo una audiencia a fines de abril a la que concurrió Zulemita pero las fuentes consultadas señalaron que no aportó información sobre los bienes del ex presidente. El magistrado le pidió a las partes que sigan en conversaciones para poder avanzar en la sucesión de los bienes.

Uno de los bienes que se discuten son los derechos de la serie que protagoniza el actor Leonardo Sbaraglia en el papel de Menem y que se iba a estrenar este año. Los abogados de Carlos Nair plantearon que él no dio el consentimiento para la serie y que quería conocer cómo se cedieron los derechos porque podían ser parte de la herencia.

El juez Goggi aceptó el planteo porque entendió que podrían haberse pagado regalías por la serie que le corresponderían a los herederos. Así, el magistrado ordenó en mayo la suspensión del estreno hasta tanto se conozca el contrato para hacer la serie.

Esa documentación llegó a la causa. La presentó “Contribution SRL”, la productora que continuó a “Claxson Argentina SA”, quien hizo la serie de Menem.

Allí consta, según la resolución judicial, que el 29 de enero de 2020 -un año antes de morir- el ex presidente firmó un documento titulado “Autorización de difusión – Compromiso de no entablar acciones judiciales” para hacer un serie o documental sobre la historia de su vida.

Allí consta también que Menem le dio a la productora “el derecho irrevocable, libre de regalías y perpetuo (a) de usar mi nombre, imagen, fotografía, voz, diálogo (…); (b) mis vivencias y/o testimonio”, entre otros puntos.

Con esa documentación, el juez entendió que contaba con la información que no tenía cuando suspendió el estreno de la serie, por lo que ahora la habilitó.

“Es cierto que la representación del coheredero Carlos Nair Menem cuestionó tanto la documentación acompañada como el contenido mismo del escrito en el que se interpuso el remedio, por haberse omitido información considerada relevante para el caso. No obstante, considero que lo manifestado resulta suficiente para disponer el levantamiento de la medida” que había suspendido la serie, concluyó el magistrado.