La nadadora paraguaya Luana Alonso reveló que una megaestrella del fútbol buscó seducirla “Dos semanas después le contesté y me volvió a responder”, contó la joven de 20 años que viene de ser protagonista de varios escándalos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luana Alonso se ha convertido en el foco de atención en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras ser eliminada en las competencias y anunciar su retiro de la natación. La atleta paraguaya de 20 años no solo ha levantado olas en la piscina, sino también en redes sociales, donde aumentó su popularidad hasta alcanzar los 840 mil seguidores en Instagram.

En medio de su creciente fama, surgieron polémicas declaraciones sobre un supuesto contacto con la superestrella del fútbol Neymar. La revelación llegó en una entrevista con el programa Aire de Todos en el medio paraguayo GEN, donde Alonso comentó que después de recibir un “like” en una de sus publicaciones, Neymar le envió un mensaje privado. “Me tiró un DM”, aceptó Luana, aunque prefirió no profundizar mucho más en el contenido del mensaje, agregando: “Hasta ahí puedo decir”.

Lo curioso del intercambio es que la nadadora admitió haber tardado en responder: “Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes”, explicó. “Dos semanas después le contesté y me volvió a responder”, reconoció, sin ofrecer más detalles sobre el contenido de estos mensajes que recibió hace dos años.

Luana volvió a generar polémica al expresar que quiere representar a los Estados Unidos. “Quiero representar a otro país. Yo le quiero representar más a Estados Unidos”, afirmó en una transmisión en vivo en Instagram. Y agregó: “En vez de apoyar y decir ‘pucha, confiamos en los deportistas’, no tipo ‘vos te vas por universalidad, ni nos importa’. Por eso no da gusto representarle a Paraguay y si es por mí, volvería a la universidad”. Vale recordar que Alonso es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Southern Methodist en Dallas.

Neymar, por su parte, no se ha manifestado públicamente sobre el supuesto contacto y continúa con la recuperación de su lesión. A días de cumplirse 10 meses de la “rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco” de su pierna izquierda en un encuentro con su selección, el brasileño intenta llegar a punto para la nueva temporada con el Al Hilal de Arabia Saudita.