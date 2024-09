La palabra de Sol Pérez ante los rumores de embarazo La panelista rompió el silencio después de las distintas versiones que comenzaron a circular tras su presencia en los Martín Fierro 2024.

Tras su presencia en la ceremonia del Martín Fierro 2024 comenzaron a circular fuertes rumores de que Sol Pérez estaría esperando un hijo con su marido, Guido Mazzoni. Este miércoles, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) estuvo en Ángel responde, programa que conduce Ángel de Brito en Bondi Live (YouTube) y rompió el silencio sobre el tema.

Sin vueltas, el conductor le consultó: “¿Estás embarazada Sol Pérez?”. Sincera, le contestó: “Estoy buscando, hace mucho tiempo que estoy buscando. Cuando suceda y pueda decirlo, lo voy a decir con toda la alegría de mi corazón”.

El periodista le explicó por qué surgieron los rumores: “Se especuló mucho en los Martín Fierro con la pancita, con el vestido”. “Sí, ya lo sé. Salí y estaba lleno de mensajes. La verdad que estoy buscando, ojalá que en algún momento me suceda y cuando lo pueda decir, voy a estar muy contenta”.

Vale recordar que después de su boda en noviembre del año pasado con el dueño de una reconocida cadena de gimnasios, Pérez habló de la posibilidad de ser mamá. “Es una opción, es algo que charlamos un montón A mí me encantaría ser mamá. La idea es empezar a hacer la tarea el año próximo”, dijo en diálogo con Intrusos (América).

Por su parte, Mazzoni había dicho: “Dios dirá, pero ojalá llegué lo más rápido que podamos”.

Sol Pérez reveló las tres cosas que le prohíbe hacer a su esposo con otras mujeres: “Los límites”

Sol Pérez y Guido Mazzoni estuvieron de vacaciones por Europa en agosto y se sumaron al desafío de contar cuáles serían sus tres límites en caso de estar en una isla rodeados de solteros. El detalle fue que la panelista se propuso jugarle una broma a su marido imponiéndole tres normas inalcanzables y no pudo evitar tentarse con su reacción.

El primero en exponer sus límites fue el entrenador. “El primero obviamente no respirar el mismo aire que ellos. Bueno, retóxico, no”, bromeó. Y retomó, hablando en serio: “No hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente”.

“¿En eso se resumen todos tus límites? Mirá que después de esto nos separamos y no nos vemos más. Vos te vas con las solteras y yo con los solteros”, le advirtió Sol. Muy seguro de sí, Guido retrucó: “Yo creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos. Entonces, respetarnos”.

A su turno, Sol expuso los suyos: “Primero, no podés hablar con ninguna chica. O sea, te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle ‘Perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’. Número dos, no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada. Te vas a dormir temprano, si ellos cenan a tal hora, vos cenás a otro horario distinto. Y la número tres…”.

Guido no pudo ocultar su desconcierto ante semejantes limitaciones y, entre risas, le advirtió: “Te van a cancelar”. La panelista tampoco pudo ocultar sus carcajadas frente a su reacción.

El video no pasó inadvertido entre los más de seis millones de seguidores de la panelista que celebraron la buena onda y complicidad de ambos. “Me mata Guido diciendo ‘te van a cancelar’”, “Se nota que te ama y respeta. Amo esta pareja”, “Son lo más”, “Claramente podría ser yo no la juzgo”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.