La picante frase de Sabrina Rojas tras los dichos de Griselda Siciliani y su vínculo con Luciano Castro La conductora habló en Agarrate Catalina del vínculo de la actriz con su exmarido. Su autocrítica sobre los hijos, el Tucu López y Flor Vigna

Hace unos días Sabrina Rojas lanzó punzantes frases sobre la relación sentimental de su ex, Luciano Castro, y Griselda Siciliani. La actriz, después fue consultada en LAM sobre sus dichos y eligió la ironía para contestarle. “Yo quiero que todos me quieran, incluso ella”, aseveró, y ahora la exesposa del actor volvió a referirse al tema.

En una entrevista en Agarrate Catalina (La Once Diez), Sabrina aprovechó para marcar su posición. Fue cuando Catalina Dlugi, la conductora del ciclo, le preguntó si había visto Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda. “Vi los primeros dos capítulos. Me cuesta ver series porque me quedo dormida. Sí, me dijeron que es muy genial. Vi los dos primeros capítulos, después no la seguí”, comenzó diciendo.

“A mí me parece ella una maravillosa actriz. Puedo opinar, tener diferencias, no hablar o que me chupe un huevo su relación con mi exmarido, todo eso, pero como actriz yo creo que es la mejor. Una de las mejores actrices que tenemos. Ella es maravillosa y el elenco es espectacular”, aseveró, dedicándole elogios y al mismo tiempo, marcando que no le interesaba su vínculo.

En la misma nota la conductora de Pasó en América aseguró que su relación con su ex era buena, que hacía unos minutos él se había ido de su casa, y reveló que aún la expareja de Adrián Suar no fue presentada a Esperanza y Fausto, sus hijos. “No, no. Tengo entendido que no. Si no los niños me hubiesen contado”, afirmó. “No tengo idea de por qué es. No lo hablé. No sé bien por qué no sucede”, afirmó.

Sabrina también explicó por qué hoy no sentía la necesidad de estar presentándole a sus hijos a la persona con la que sale. “Yo creo que cuando hicimos pareja con Luciano hacía muy poco que nos habíamos separado. Hacía cuatro meses. Entonces también entiendo que hicimos lo que pudimos. Estábamos todavía ‘duelando’ la familia”, se sinceró, en alusión a su vínculo con el Tucu López y el que Luciano tuvo con Flor Vigna.

“En ese ‘duelar’ la familia teníamos como una gran necesidad de mostrarle a nuestros hijos que a pesar de que hacíamos la nuestra vida, todo seguía igual, que nada cambiaba. En ese momento sentimos que era así. Hoy ya no le tenemos que demostrar a nuestros hijos eso porque pasaron tres años. Saben que todo sigue igual. Tal vez hoy no hay necesidad de involucrar. También hay que tener más cuidado porque en cada separación cuando los niños tienen afecto por la otra persona, sufren. En ese momento hacía muy poco yo que estaba separada. Entonces hay mil cosas que uno aprende. Hoy no las haría igual”, reflexionó.

Un día antes Griselda ante la cámara del ciclo de Ángel de Brito opinó sobre las declaraciones de la exmodelo. “Leí lo que dijo, pero no lo vi. Viste que es diferente cuando lo leés que cuando lo ves. Yo no opino de nadie ni de nada que tenga que ver con mi vida o que no tenga que ver con el trabajo”, comenzó diciendo, para terminar reconociendo que no le es ajeno ni le da lo mismo lo que piense Sabrina.

“Te respondería más con un cassette, pero a mí lo que me pasa, para ser completamente honesta, lo que realmente me pasa, es que yo quiero que todos me quieran. O sea, incluso Sabrina. Por eso soy actriz, soy ariana y quiero que todos me quieran. Yo sé que no es posible que eso suceda, pero uno tiene la fantasía. Entonces cuando leés que alguien no te quiere o tiene algo con vos, no me gusta. Me gustaría que me quieran, pero es una fantasía medio infantil”, aseguró, entre risas.

“¿Te molesta que te pongan en ese lugar porque, en su momento, Flor dijo que vos le escribías a Luciano cuando estaba en pareja y ahora lo dice Sabrina?”, indagó el cronista, momento en el que se detuvo a pensar. “Sí, claro que me molesta, pero no sé cómo explicarlo sin sonar políticamente correcta. Es algo que me incomoda porque preferiría que nadie hable de mí de esa manera o que nadie hable de mi vida. Pero tampoco es nada grave. Si alguien dijera de mí alguna cosa que me parezca ofensiva por ahí no podría mantenerme tan fresca, pero nadie dijo nada que me ofenda”, aseveró.