El programa, inspirado en esta estación del año, ofrece la mirada de dos compositores distanciados en el tiempo y en la geografía; el alemán Ludwig van Beethoven, con su célebre sonata “Primavera”, para violín y piano , y la poética de Carlos Guastavino con “Flores Argentinas” , para canto y piano; dos formas de pensar la primavera.

El martes 14 de octubre el Auditorio Juan Victoria presenta “Concierto de Primavera”, una nueva entrega del Ciclo San Juan Pianístico 2025 , que no solo propondrá un diálogo musical entre dos grandes autores, sino qu e también será la primera vez que sumará voces .

Ángel Santiago González (violín) Mariana Garrotti (piano), Fernando Lazari (barítono) y Mariana Pechuán (piano) son los destacados artistas que tendrán a su cargo la interpretación de estas composiciones.

“A través de sus obras, ambos ofrecerán una mirada personal sobre la estación, cada uno desde su estilo y sensibilidad”, comentó la profesora Aguirre.

“La Sonata “Primavera, de Beethoven, escrita en 1801 para violín y piano, está estructurada en cuatro movimientos: un Allegro inicial de carácter lírico, un breve Scherzo que aporta contraste rítmico, un Adagio cantabile que introduce una atmósfera más íntima, y un Rondó final que retoma el espíritu alegre del comienzo. Aunque el título ‘Primavera’ no fue dado por el compositor, la obra transmite una sensación de frescura, equilibrio y optimismo que se asocia fácilmente con la estación”, detalló.

“En contraste, Flores Argentinas, de Guastavino presentará una primavera más ligada al paisaje y la identidad argentina. Este ciclo de canciones para voz y piano está basado en poemas de León Benarós, que describen distintas flores autóctonas. Guastavino compuso estas piezas con un lenguaje tonal y melódico, combinando elementos del folclore con una escritura refinada. El resultado es una obra íntima, sencilla y expresiva, que conecta lo natural con lo emocional”, explicó Aguirre.

“Ambas composiciones, aunque diferentes en estilo y contexto, comparten el uso de la melodía como eje expresivo y una intención clara de representar la primavera desde lo humano. El concierto permitirá contrastar estas dos formas de entender la estación: una desde la tradición europea, otra desde la sensibilidad latinoamericana“, subrayó la coordinadora de San Juan Pianístico.

Un ciclo cargado de talento local