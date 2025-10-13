El martes 14 de octubre el Auditorio Juan Victoria presenta “Concierto de Primavera”, una nueva entrega del Ciclo San Juan Pianístico 2025, que no solo propondrá un diálogo musical entre dos grandes autores, sino que también será la primera vez que sumará voces.
El programa, inspirado en esta estación del año, ofrece la mirada de dos compositores distanciados en el tiempo y en la geografía; el alemán Ludwig van Beethoven, con su célebre sonata “Primavera”, para violín y piano, y la poética de Carlos Guastavino con“Flores Argentinas”, para canto y piano; dos formas de pensar la primavera.
Ángel Santiago González (violín) Mariana Garrotti (piano), Fernando Lazari (barítono) y Mariana Pechuán (piano) son los destacados artistas que tendrán a su cargo la interpretación de estas composiciones.
“A través de sus obras, ambos ofrecerán una mirada personal sobre la estación, cada uno desde su estilo y sensibilidad”, comentó la profesora Aguirre.
“La Sonata “Primavera, de Beethoven, escrita en 1801 para violín y piano, está estructurada en cuatro movimientos: un Allegro inicial de carácter lírico, un breve Scherzo que aporta contraste rítmico, un Adagio cantabile que introduce una atmósfera más íntima, y un Rondó final que retoma el espíritu alegre del comienzo. Aunque el título ‘Primavera’ no fue dado por el compositor, la obra transmite una sensación de frescura, equilibrio y optimismo que se asocia fácilmente con la estación”, detalló.
“En contraste, Flores Argentinas, de Guastavino presentará una primavera más ligada al paisaje y la identidad argentina. Este ciclo de canciones para voz y piano está basado en poemas de León Benarós, que describen distintas flores autóctonas. Guastavino compuso estas piezas con un lenguaje tonal y melódico, combinando elementos del folclore con una escritura refinada. El resultado es una obra íntima, sencilla y expresiva, que conecta lo natural con lo emocional”, explicó Aguirre.
“Ambas composiciones, aunque diferentes en estilo y contexto, comparten el uso de la melodía como eje expresivo y una intención clara de representar la primavera desde lo humano. El concierto permitirá contrastar estas dos formas de entender la estación: una desde la tradición europea, otra desde la sensibilidad latinoamericana“, subrayó la coordinadora de San Juan Pianístico.
Un ciclo cargado de talento local
El Ciclo San Juan Pianístico, organizado por el Auditorio Juan Victoria (dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan) y coordinado por la profesora Ana Inés Aguirre, ofrece a lo largo del año una amplia visión del repertorio para piano, en general a través de la interpretación de músicos locales.
El Programa
LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Viena, 1827)
Sonata Nº 5 en Fa Mayor, Op. 24 “Primavera”
1) Allegro 2) Adagio molto espressivo 3) Scherzo. Allegro molto – Trío 4) Rondo. Allegro ma non troppo
* Violín: Ángel Santiago González
* Piano: Mariana Garrotti
CARLOS GUASTAVINO (Santa Fe, 1912 – 2000)
En conmemoración al 25° aniversario de su fallecimiento
“Flores Argentinas” (Poesías de León Benarós)
1) Cortadera, plumerito… 2) El clavel del aire blanco 3) Campanilla, ¿adónde vas? 4) El vinagrillo morado 5) ¡Qué linda la madreselva! 6) Las flores del macachín 7) Las achiras coloradas 8) Jazmín del país: ¡qué lindo! 9) Aromito, flor de tusca… 10) La flor del aguapé 11) Ay, aljaba, flor de chilco… 12) Ceibo, ceibo, zuiñandí
* Barítono: Fernando Lázari
* Piano: Mariana Pechuán
Tomá nota:
- Concierto de Primavera
- Ciclo San Juan Pianístico
- Obras de Beethoven y Guastavino
- Martes 14 de octubre
- 21 h
- Auditorio Juan Victoria
- Entrada general es de $2000.