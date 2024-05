La reacción de Cecilia Milone tras la confirmación del nuevo romance de Nito Artaza Luego de que el actor y humorista se muestre ante la prensa con la actriz y bailarina, la cantante publicó un contundente mensaje en sus redes sociales.

Finalmente, luego de idas y vueltas, Nito Artaza decidió mostrarse públicamente con Belén Di Giorgio en un estreno teatral. “Hay que seguir adelante igual pensando en que uno vuelve a sentir esas cosas de nuevo. Si uno no resuelve las cuestiones del pasado, no va a poder ser feliz”, reflexionó el humorista en una nota por televisión.

Los dichos de Artaza no fueron en vano y Cecilia Milone fue quien, horas después, a través de sus redes sociales se expresó con un contundente mensaje, que acompañó de un cartel totalmente en negro, de manera de luto con la frase “Cerré la puerta”.

La artista acompañó ese dicho con las siguientes palabras: “Me lastimabas, ahí, donde sangraba el alma; y me arrojabas al abismo (una y mil veces) mirándome caer. Y conseguías que ardieran mis lágrimas sobre heridas abiertas… Y con tu mueca quieta, te burlabas de mí”. Y continuó: “Pero mi propio amor gritó en silencio. Porque sólo en silencio nos despierta el amor. Salí del espejismo de una vida perfecta y me fui. Pero antes de partir, cerré la puerta.

En la nota con Intrusos, Nito Artaza hizo un paralelismo con respecto a sus relaciones anteriores y la actual, procurando: “Me gustaría vivir el amor de manera más fresca y relajada, en paz… y sin locuras, pero a veces el amor también es un poco de locura y junta un roto con un descosido (risas)…”.

En cuanto a la separación de Milone, Artaza comentó: “Uno todavía está golpeado, pero feliz y abierto a la vida. Todo lo que hice fue de buena fe siempre y entregué el corazón con mucho amor, porque me gusta dar amor a mi manera. Me pude haber equivocado, pero no en la última pareja, porque fui fiel totalmente y la otra persona lo sabe también”.

Tras la escandalosa separación, Cecilia Milone suele reaccionar ante los pasos de su ex. Esto paso cuando el propio humorista y empresario teatral decidió publicar un comunicado donde anunciaba su divorcio. En esa oportunidad, la cantante destacó: “Nos da vergüenza decir que tenemos vergüenza. Y, sin embargo, es tan humano, como sentir felicidad o sentir tristeza. Podemos sentir expuesto el cuerpo, o peor aún, el alma… o nuestra intimidad… Y eso, nos da vergüenza”.

Para luego continuar: “Pero tampoco es tan grave… Me digo a mí misma: ¡Es sólo, un sentimiento! Y yo de sentir… sé. Y yo sentir… lo que se dice, sentir, ¡siento! Por eso, canto tango. Así que… ¡aquí me tienen, como siempre! Valiente y sentimental. Sintiendo lo que haya que sentir: ¡hasta vergüenza!”.