La reacción de Gime Accardi al ver las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos La actriz compartió reflexiones en Instagram tras la viralización de las imágenes de su ex y su nueva novia.

Luego de que se viralizaran las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, los protagonistas de Rocky, disfrutando juntos y confirmando su romance, Gime Accardi usó su cuenta oficial de Instagram para dejar sus reflexiones.

Qué dijo Gime Accardi sobre las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández

Mientras las imágenes de su ex pareja, Nicolás Vázquez, junto a Dai Fernández se volvieron tendencia, Gimena Accardi se mantuvo al margen del tema y demostró estar viviendo una etapa de crecimiento personal y profesional.

La actriz —que estuvo en pareja con Vázquez durante casi 20 años— compartió un mensaje positivo y agradecido, destacando su amor por el trabajo y los buenos momentos que atraviesa.