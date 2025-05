La revelación íntima de Florencia Peña sobre su hijo

Hace pocos días, Juan Otero presentó a su novio, Mateo Lofeudo, en un posteo en su cuenta de Instagram, que rápidamente recibió miles de comentarios y likes.

En una nota con Ángel de Brito para Bondi Live, Flor Peña habló con orgullo del joven por su forma libre de ser y de amar. “Juan, de mis tres hijos, es el que más me impulsó a ser una mejor mamá. Me enfrentó con todas mis estructuras, y me encantó eso”, comenzó diciendo la actriz. Y agregó: “Juan, de chiquito, iba con pulseras y carteras a la escuela. Desde muy niño jugaba con mis tacos”.

Sobre el proceso de romper patrones sociales y culturales, Flor reflexionó: “No es que no podamos entender a las nuevas generaciones o que no podamos deconstruirnos, porque nosotros somos una generación bisagra. Poder ser honesto y decir ‘esto me costó entenderlo’ está bien. Yo se lo agradezco. Tengo un especial orgullo por Juan. Es el ser más libre que conozco”.

Luego de que su hijo compartiera un romántico posteo con Mateo, la actriz contó cómo se enteró de la publicación: “El otro día Juan publicó una foto con su novio. Obviamente, no me la consultó. Pero al toque me dijo ‘ma, metete en mi Instagram’”.

Respecto de la presentación oficial, en privado, de Mateo, la artista reveló: “La presentación con su novio fue hermosa. Su novio es hermoso, lo amo. Fue como ‘ma, mi novio’. Y yo: ‘Hola, ¿qué tal?’”.

“Eligió a un pibe bueno, con un corazón lindo. Eso también habla de lo que es Juan. Está con alguien que lo cuida, que lo quiere, que lo baja”, concluyó Flor Peña, visiblemente orgullosa de su hijo.