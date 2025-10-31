La Rock & Pop celebra dos años en San Juan con fiestón y banda propia Con músicos de grupos nacionales y locales, la emisora armó un seleccionado propio que desgranará un buen puñado de clásicos del rock nacional en vivo y en directo. Será en la fiesta que tendrá lugar el sábado 1 de noviembre, en Rawson.

Con motivo de su segundo aniversario en San Juan, la Rock & Pop prepara un festejo especial: Se trata de “Sessions”, que tendrá lugar en El Bar del Titi (Rawson), el 1 de noviembre a las 22:00 h. ¿Qué tendrá de especial?

La movida es solo para 2oo personas, quienes podrán disfrutar de una banda que la radio armó para esta ocasión, integrada por músicos nacionales y locales que llegan desde distintas formaciones, conocidas todas, que actuará en vivo y en directo.

Allí están Marcos Esis (sesionista de Los Rancheros), Claudio Gallardo (La Cordera), Fernando Torres (The Vintage Rock), Sebastián Carrera (Timo), Kuka (La Oveja Negra y los García), Franco Muñoz (Reino) y Elías Rodríguez.

Tal como contó Sil Barboza, parte de la radio y de la organización, la banda interpretará alrededor de una docena de temas, todos hits que circulan en la emisora, entre ellos:

Rock and roll y fiebre

Ruta 66

Música ligera

Tirá para arriba

Atado a un sentimiento

Rock del gato

El revelde

El león

Rezo por vos

Fanky

Tan solo

La Flaca

Ángel para tu soledad

Después de la actuación de la banda, la celebración de la 98.3 (San Juan) continuará hasta que las velas no ardan con “La fiesta de los ’80 y ’90”, con sorteos, premios, sorpresas y algunos músicos invitados”, precisaron desde la organización.

Los interesados pueden adquirir alguno de los 200 tickets disponibles al teléfono 2644047108, o el día del festejo, directamente en el bar (Av. España 487 sur, Villa Krause). Los precios de los mismos son: Anticipadas $5000 y en puerta, $8000.