Con motivo de su segundo aniversario en San Juan, la Rock & Pop prepara un festejo especial: Se trata de “Sessions”, que tendrá lugar en El Bar del Titi (Rawson), el 1 de noviembre a las 22:00 h. ¿Qué tendrá de especial?
La movida es solo para 2oo personas, quienes podrán disfrutar de una banda que la radio armó para esta ocasión, integrada por músicos nacionales y locales que llegan desde distintas formaciones, conocidas todas, que actuará en vivo y en directo.
Allí están Marcos Esis (sesionista de Los Rancheros), Claudio Gallardo (La Cordera), Fernando Torres (The Vintage Rock), Sebastián Carrera (Timo), Kuka (La Oveja Negra y los García), Franco Muñoz (Reino) y Elías Rodríguez.
Tal como contó Sil Barboza, parte de la radio y de la organización, la banda interpretará alrededor de una docena de temas, todos hits que circulan en la emisora, entre ellos:
- Rock and roll y fiebre
- Ruta 66
- Música ligera
- Tirá para arriba
- Atado a un sentimiento
- Rock del gato
- El revelde
- El león
- Rezo por vos
- Fanky
- Tan solo
- La Flaca
- Ángel para tu soledad
Después de la actuación de la banda, la celebración de la 98.3 (San Juan) continuará hasta que las velas no ardan con “La fiesta de los ’80 y ’90”, con sorteos, premios, sorpresas y algunos músicos invitados”, precisaron desde la organización.
Los interesados pueden adquirir alguno de los 200 tickets disponibles al teléfono 2644047108, o el día del festejo, directamente en el bar (Av. España 487 sur, Villa Krause). Los precios de los mismos son: Anticipadas $5000 y en puerta, $8000.