La supuesta acosadora de “Bebé Reno” aseguró que demandará al director La ficción furor de este año está transformando la vida de todos los que la rodean.

El 11 de abril, aterrizó en Netflix una miniserie de tan solo siete capítulos de media hora cada uno que se posicionó como la más vista a nivel mundial, por tercera semana consecutiva, con más de 37 millones de visualizaciones. Se trató de Bebé reno (Baby Reindeer, por su título original), cuyo protagonista basó el guion en su propia experiencia. Recientemente, se conoció la supuesta verdadera identidad y salió a la luz una imagen de quien sería la mujer en la que se inspiró el personaje de Martha Scott, interpretado por Jessica Gunning.

Richard Gadd se posicionó detrás del guion de la serie para relatar su propia experiencia y, además, interpretó el papel protagonista de Donny Dunn, un bartender de un pub que persigue su sueño de convertirse en un comediante de éxito, mientras trata de hacer reír al público con sus monólogos. El escritor británico de 34 años declaró que quiso retratar sus vivencias a través de la producción.

Según la ficción, Gadd conoce a Martha Scott en el bar donde trabajaba, e inmediatamente ella comienza una persecución obsesiva hacia él y lo busca en su casa, en su trabajo, y le envía decenas de mails todos los días. En diálogo con Daily Record, la supuesta mujer en la que se inspiró este personaje decidió revelar su identidad y contar su versión.

Fiona Harvey, una mujer escocesa de 58 años, aseguró que denunciará al actor y creador de Bebé reno. “Recibí amenazas de muerte, a pesar de que muchas de las cosas que afirmó no son ciertas. Yo soy la víctima acá”, destacó.

La verdadera identidad de la mujer en la que se basó el personaje de Martha Scott en Bebé reno

Richard Gadd señaló que conoció a Fiona Harvey en 2015, una mujer que tenía 20 años más que él y que llamó su atención de inmediato. El creador de Bebé reno advirtió de que algunos hechos y el tiempo en el que transcurrieron fueron modificados para generar un mayor clímax dramático, pero destacó que las situaciones de acoso y abuso sí fueron totalmente reales; como los más de 40 mil mails que recibió o la persecución que vivió en su día a día.

Según consignó el medio mencionado, Fiona Harvey fue puesta en libertad en 2019 con una orden de restricción, aunque ella negó esta situación. “No estuve en prisión, no sé dónde entraron los cuatro años y medio. Nada de esto sucedió. Es un montón de basura”, alegó la mujer que cursó sus estudios superiores en la Universidad de Aberdeen, igual que el personaje en el que se inspiró su caso.

Daily Record compartió las primeras imágenes que salieron a la luz de quien sería la verdadera Martha Scott, el personaje ficticio de Netflix, y sorprendió a los fanáticos de la serie por su gran parecido físico. Fiona Harvey señaló que tendría pensado denunciar tanto a la productora del gigante de streaming como al protagonista de la ficción, ya que consideró que se incluyó información que no sería cierta.

MIRA TAMBIÉN Una nueva galería para el arte

En tanto, la miniserie se posicionó en lo más alto del ranking mundial de Netflix y su historia cautivó a todos los espectadores.

Por que se inició una investigación policial tras la serie “Bebé reno”

De acuerdo a lo que cita el medio Daily Mail, fue el humorista Sean Foley el que lo pidió ya que desde hace varios días recibe amenazas e intimidaciones a través de las redes comparándolo con el verdadero violador de Gadd.

En Bebé reno, el protagonista sufre el acoso de una mujer y, al mismo tiempo, padece las consecuencias psicológicas de haber sido sometido a un abuso cuando era más joven. Las situaciones, según contó Gadd, pasaron en la realidad.

En la ficción el comediante que comete el abuso se llama Darrien O’Connor y está interpretado por Tom Goodman-Hill. La apariencia de este actor es muy similar a la de Foley y, por eso, los fanáticos de Bebé reno interpretaron que era el culpable.

La semana pasada, Foley renunció a su trabajo como director artístico del Birmingham Repertory Theatre lo que alimentó todavía más las teorías de que él fue el abusador.

Sin embargo, fue Gadd el que se encargó de decir su nombre en las redes para que no lo sigan atacando. “Hola a todos. Las personas que amo, con las que trabajé y que admiro (incluido Sean Foley) están siendo injustamente puestas bajo especulación. Por favor no especulen sobre quién de la vida real pudo haber sido. No es el punto del show. Mucho amor”, escribió en su Instagram.