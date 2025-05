La traductora de El Eternauta explicó por qué puso Malvinas y no Falklands La adaptación de Netflix de la novela gráfica de Oesterheld fue el estreno más visto en 20 países y fue traducida a varios idiomas. En todas, explicó, se mantiene el nombre original de las islas.

Explicar las reglas del truco o modificar chistes locales para hacerlos universales fueron desafíos a la hora de adaptar “El Eternauta” a la pantalla de Netflix, y además hacerlo en diferentes idiomas. Pero un detalle llamó la atención en referencia a la obra original y es que el protagonista es un excombatiente de Malvinas (cuando Oesterheld concibió el Eternauta, el conflicto en el Atlántico Sur no había sucedido)

La traductora de los subtítulos explicó por qué decidió usar la frase “Malvinas Islands” para referirse al territorio sobre el que Argentina mantiene un histórico reclamo de soberanía en oposición al Reino Unido, en lugar de “Falklands” como la nombran en inglés.

Apenas empecé a trabajar en la traducción al inglés de la serie El Eternauta y vi que Juan Salvo era excombatiente de Malvinas, decidí que iba a traducir ‘Islas Malvinas’ como ‘Malvinas Islands’ y no como ‘Falklands’. Era la única opción viable, no tuve la menor duda. No solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo”, explicó esta semana Daiana Estefanía Díaz, la encargada de traducir los subtítulos para “El Eternauta”.

En apenas dos días la serie ya era lo más visto en Argentina, donde la voz de Mercedes Sosa encontró su eco y no faltaron los memes por la aparición de Los Palmeras, pero también en países no hispanoparlantes como Turquía, Alemania, Eslovenia, Italia y Brasil, donde fue clave lograr traducir la idiosincrasia y los localismos de los personajes.

“Una cosa fue dejar notas a traductores y revisores de casi treinta idiomas sobre cómo se juega al truco y por qué hay que mostrar los tantos del envido antes de poner las cartas de nuevo en el mazo, señalar las similitudes y las diferencias entre la historia original y la serie, o aclarar qué significaba “número bajo” cuando había servicio militar obligatorio y compartirles fotos de los listados de los sorteos, pero lo de las Malvinas era una cuestión mucho más profunda…

Les conté que allá también nevó en 1982, que ese avión del ejército peruano no aparece por casualidad, que cuando dicen “las islas” hablan de esas dos y muchísimas cosas más. Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Es un tema sensible y muy presente que nos atraviesa en el ámbito político, histórico, cultural y social… Nos asienta en un lado de la historia del que no nos vamos a mover” escribió en una red profesional.

Fuente: minuto1