Las Beatrices hacen la previa antes de viajar a Méjico: el teatro sanjuanino, con las valijas listas Antes de cruzar la frontera, el elenco de la obra teatral Las Beatrices se despide con una presentación en el Espacio Franklin el próximo 4 de septiembre a las 21.30

Podría decirse que comenzaron el año con el pie derecho y lo terminarán con otro pie en el avión que las llevará a Aguas Calientes, Méjico a mediados de septiembre. Es que todo el equipo del elenco teatral de Las Beatrices fue invitado apenas comenzó el 2025 para viajar a ese destino donde se celebra una nueva edición de la Feria del Libro que cuenta con decenas de actividades culturales. En este contexto realizarán una función de despedida el próximo 4 de septiembre en el Espacio Franklin ubicado en Entre Rios 1116 Sur, a las 21.30.

Todo suma para viajar a este importante encuentro, así es que la noche de la obra también venderán bebidas y productos gastronómicos.

‘Si bien no recibimos subsidio del Instituto Nacional del Teatro porque no fuimos seleccionadas, decidimos viajar igual porque el sueño de Las Beatrices es viajar por todo el mundo. Nos pusimos a trabajar de manera autogestiva para conseguir fondos. Hicimos locros, funciones para escuelas, y todo lo que la creatividad nos permitió en estos meses‘, cuenta Paula Martín, una de las integrantes del elenco.

Además de la presentación de Las Beatrices también dictarán talleres de teatro durante las jornadas universitarias de Aguas Calientes que se hacen en paralelo.

La trama de Las Beatrices

La historia tiene como protagonistas a Las Beatrices, españolas que luego de haber enfrentado la separación, la soledad y la muerte, apuestan por un show que puede salvarlas. Este espectáculo se convertirá en una oportunidad para que ellas regresen a sus orígenes y cumplan el sueño de hacerlo juntas.

Esta obra, sin duda, desafía los límites de la escena tradicional, invitando al público a ser parte activa del desarrollo de la historia. Bajo la dirección, dramaturgia e interpretación de Ceci Nievas, Rodra Salas y Paula Martín, asistencia de Mile Rupcic y producción de Maru Pérez.

El público cumple un rol importante en la resolución de la historia ya que la obra propone un dispositivo llamado ‘Alexa‘ -con carteles en la primera parte y proyecciones durante la obra-, que guiará a la audiencia, invitándolos a participar activamente con indicaciones como “reír”, “obedecer y confiar” o “sentir el corazón”, convirtiendo la experiencia en un juego interactivo.

Sin duda el humor profundo es una de las clave de la obra, la misma que reúne a este elenco desde hace tres años.

‘Hablamos de la separación del lugar de origen ya que estas mujeres son españolas, hablamos de la posible separación que se produce cuando morimos ya que la obra tiene un alto contenido simbólico relacionado con la muerte por lo que hemos pensado en Las Beatrices como catrinas ya que vamos a Méjico‘ , indica Paula.

Está todo listo para viajar a Méjico a actuar y dar talleres, sólo falta algo de ayuda extra para costear los gastos que no están incluidos en la invitación.

Precio de las entradas para ver Las Beatrices

Anticipadas: 8000 pesos

En puerta: 9000 pesos

Para la compra on line: https://bit.ly/EntradasLasBeatrices