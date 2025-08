Las claves de la transformación física de Pedro Pascal En pleno furor por sus nuevos estrenos, el actor chileno reveló sostiene hábitos simples fuera de los sets que le permitieron perder más de 36 kilos, bajo la guía de su entrenador, David Higgins

En pleno apogeo de su carrera, Pedro Pascal se perfila como uno de los nombres más convocados de Hollywood y continúa reservando un estricto control sobre su vida personal. Mientras las salas de cine proyectan títulos como Materialistas y la esperada nueva entrega de Los 4 Fantásticos, el actor chileno transita un momento de alta exposición mediática, marcado por la promoción de producciones icónicas y la constante atención de fanáticos y prensa especializada.

De entre los diversos focos sobre su figura, uno de los más notorios en los últimos años ha sido su transformación física. Esta metamorfosis, sostenida a fuerza de disciplina y estrategias simples, ha despertado interés no solo por la magnitud del cambio —perdió cerca de 36 kilos— sino por la filosofía sencilla con la que encaró el reto. Lejos de rutinas sofisticadas o dietas de moda, el protagonista de “The Last of Us” y “Gladiator II” ha sido firme en resaltar la importancia de lo básico, tanto en el entrenamiento como en la vida diaria.

Estrategia simple y constancia

El proceso de transformación física de Pedro Pascal en los últimos años llamó la atención tanto de seguidores como de medios especializados. A sus 50 años, el actor chileno logró perder cerca de 80 libras y consolidar una imagen de fortaleza y energía renovada, manteniendo un enfoque alejado de complejidades o métodos extremos. Durante entrevistas realizadas en eventos promocionales de franquicias como Star Wars y en la producción de “The Last of Us”, Pascal eligió resaltar la importancia de una rutina sencilla y sostenible.

“Mi rutina de entrenamiento es solo lo básico”, declaró Pedro Pascal a Entertainment Weekly. Su fórmula, según relató en variadas oportunidades, se concentró en actividades diarias regulares, movimiento constante, descanso suficiente y una alimentación balanceada: “Levántate, haz algo, mantente ocupado, come bien, duerme”, enfatizó. Lejos de situarse como ejemplo inalcanzable, el actor compartió la convicción de que la constancia en lo simple puede derivar en resultados notables a lo largo del tiempo.

“No me pusieron ninguna directiva de estar en forma para la película, pero lo hice, principalmente para no lesionarme, y no funcionó. Me lesioné igual. Me puse más fuerte que nunca solo para poder interpretar el personaje, en serio”, añadió con humor al referirse al rodaje de Gladiator II.

Entrenamiento preciso: la rutina diseñada por David Higgins

La transformación de Pedro Pascal contó con la dirección de David Higgins, entrenador reconocido en la industria del cine. Higgins ya había trabajado junto al actor en rodajes previos, como Kingsman: The Golden Circle, y fue clave para planificar un método íntegro, principalmente basado en ejercicios de calistenia y de movilidad.

El inicio de la preparación tuvo lugar en el gimnasio de Higgins en Londres. Sin embargo, la filmación de “The Last of Us” en locaciones remotas de Canadá impuso la necesidad de rutinas que no dependieran del acceso a equipamiento sofisticado. Así, el método se adaptó a un formato donde la propia masa corporal se convirtió en principal herramienta de resistencia, alineándose con las características físicas del personaje de la serie.

“Se trató de muchos abdominales y movilidad, junto con calistenia”, describió David Higgins en entrevista con GQ. El entrenador programó rutinas especialmente diseñadas para atender cuestiones como la tensión lumbar y la fluidez de movimiento, aspectos relevantes para un actor en acción continua y de más de 48 años.

El circuito empleado por Pascal consistía en cinco rondas de ejercicios, con un minuto para cada movimiento y descansos de 30 segundos entre ejercicios y series. Entre los principales ejercicios, destacan los mountain climbers, split squats con apoyo en bancos o superficies elevadas, swimmers, push ups y plank. Todos estos ejercicios explotan el peso corporal del actor y fomentan el trabajo muscular integral, estabilidad y control del núcleo. Según Higgins, “los ejercicios corporales –cosas como mountain climbers, desplantes con peso corporal, puentes para glúteos, planchas– empezaron a sentirse más naturales después de un tiempo”.