Las fotos de Wanda Nara y L-Gante tras su romántico viaje a Río de Janeiro La flamante pareja estuvo de mini vacaciones en Brasil en compañía de Jamaica, la hija del cantante.

Wanda Nara y L-Gante son la pareja mediática del momento. Y pocos días después de blanquear su amor, armaron las valijas con destino a Río de Janeiro, Brasil, para vivir una pequeña luna de miel. Hacia la “cidade maravilhosa” fueron acompañados por Jamaica, la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez, y también por su manager Maxi el Brother y Lourdes D, mujer de su representante.

La mediática y el ícono de la cumbia 420 llegaron a Brasil el pasado jueves y aterrizaron en el aeroparque Jorge Newbery este lunes por la noche, precisamente a las 22.50. Allí fueron captados por la prensa, en especial por la cámara de Teleshow, con la cual fueron fotografiados en el momento exacto en que salieron por el hall con sus valijas y en dirección al automóvil que los esperaba.

La vuelta de L-Gante y Nara coincide con la llegada de Mauro Icardi a la Argentina, quien volvió de Turquía luego de sufrir un fuerte lesión en el último partido que disputó para el Galatasaray. Durante el último domingo, temprano, Wanda compartió una serie de postales en su cuenta secundaria de Instagram. “Bom día”, escribió la presentadora de Bake Off Famosos (Telefe) junto a una imagen donde se pudo apreciar al artista junto a una mesa llena de platos, tazas y dos pavas eléctricas. Por su parte, la expresión de Elián Valenzuela, tal el es nombre real del cumbiero, dejaba en claro que habían pasado un buen momento lejos de sus obligaciones laborales y, además, de la prensa. Además, la situación en que surgió la postal daba a entender que hace poco tiempo se despertaban y estaban por desayunar.

Momentos más tarde, la animadora subió una romántica foto de ambos. En esta, ella se encontraba mirando a la cámara, ataviada con una bikini con los colores de la bandera brasileña, mientras que el intérprete de El último romántico besaba una de sus mejillas mientras posaba una de sus manos en su brazo. Este gesto resaltó al poco tiempo de ser publicada, ya que varios de sus fans notaron la similitud de la pose con las imágenes que se tomaba con Mauro, el padre de sus hijas Francesa e Isabella.

En el perfil del futbolista del Galatasaray, se podían encontrar algunos posteos donde ambos se hallaban en la misma posición. Una de estas fue posteada a principios de 2023, cuando ambos se encontraban en Turquía. Con una camiseta azul y con detalles en blanco y rojo, Wanda sonreía mientras el deportista posaba su rostro en el de ella. Y esta no era la única que tenían en esas posturas, sino que esta pose parecía ser una costumbre que repitieron en varias ocasiones en el pasado.

Otra similar, que data de los tiempos en que Nara llevaba su cabellera rubia, lo mostraba a Icardi, quien lucía un gorro y una remera negra, besándola en la otra mejilla y abrazándola por la cintura. En esa, su esposa mantenía la mirada ante la cámara. Pero, a diferencia de otras tantas, sus labios se encontraban en una sutil sonrisa.

Por su parte, el músico de 24 años subió una foto desde el aeropuerto de la ciudad carioca. Junto a su flamante novia y su hija Jamaica, quienes compartían un look all-denim, él se ubicó detrás de ella. A sus espaldas se podía observar un avión, lo que indicaba que el fin de sus vacaciones era inminente. Sin embargo, esta última postal no pudo ser apreciada por un largo tiempo por sus fanáticos. A tan solo unas horas de crearse una nueva cuenta por las denuncias de los hinchas de Mauro, el perfil nuevo de L-Gante quedó obsoleto. En ese sentido, no solo perdió el contenido que subió en las últimas horas, sino también algunos de los recuerdos de sus románticos días con Wanda.

Cabe señalar que L-Gante no pasó por alto la suspensión de su perfil oficial, sino que en ese momento se dirigió a los responsables con provocativos mensajes. “Me da mucha tristeza que aficionados del deporte en Turquía influyan con actos de amenazas y falta de respeto en lo personal hacia mí, hacia mi familia y hacia mi trabajo. Por eso mismo, en el día de hoy comparto los colores de mi equipo favorito y además me haré un gran fanático del Fenerbahçe”, aseguró en un intento de esclarecer su disgusto por la actitud de los seguidores del delantero.