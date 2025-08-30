Las fotos del impactante accidente de Marley en Tailandia En Intrusos mostraron las imágenes del fuerte golpe en la cabeza que sufrió Marley en Tailandia. "Estaba bañado en sangre", explicó el conductor.

Alejandro Marley Wiebe tuvo un fuerte accidente en Tailandia mientras se encontraba junto a la modelo Karina Jelinek grabando escenas de su programa Por el mundo (Telefe).

En Intrusos (América Tv) se mostraron las impactantes imágenes de cómo quedó la cabeza del conductor tras el fuerte golpe que tuvo durante la grabación en una cueva y cómo fue asistido rápidamente.

La periodista Paula Varela mostró el audio de la comunicación que tuvo con Marley donde le contó cómo fue el accidente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud tras las fuertes fotos.

“Estábamos encerrados en una cueva, estaba hablandon con Karina Jeline y me golpee la cabeza groso, no paraba de sangrar”, comenzó su relato el conductor.

“Pensaron que me tenían que llevar a un hospital pero al final me pusieron unos medicamentos chinos un médico que había ahí y paró el sangrado. Estaba bañado en sangre pero bueno, ya estoy bien igual”, finalizó el animador llevando tranquilidad sobre su actual estado de salud.

Cabe recordar que este viernes en el programa de Marley se verán imágenes de la recorrida del aninamdor con la modelo por China.

Por suerte, lo curaron al instante tras el fuerte golpe sin utilizar los clásicos puntos de sutura para esas heridas y ya se encuentra recuperado.

Marley conduce Por el mundo desde fines de 2003, por lo que lleva más de 20 años viajando por distintos países para el programa. El ciclo ha tenido varias versiones y temporadas desde su inicio.