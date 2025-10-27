Las mejores exponentes sanjuaninas del flamenco se lucirán en El Patio Durante los seminarios que brindaron artistas internacionales en San Juan fueron becadas varias bailaoras de la provincia, que mostrarán su talento en el tablao local, con el fin de reunir fondos para poder viajar.

Entre julio y septiembre de 2025, la Asociación Civil Ciclo Flamenco trajo a la provincia a destacados artistas de proyección internacional, quienes brindaron cursos y capacitaciones en San Juan. Melisa Picón, Luis Padilla, Cristina Aguilera y Carlos Riveros fueron algunos de los que compartieron con discípulas locales las claves del baile flamenco y andaluz. En esos seminarios, además, los reconocidos artistas entregaron becas de estudio a las bailaoras más sobresalientes, para perfeccionarse en Sevilla, Jerez y Madrid. Además se otorgaron participaciones en tablaos de Capital Federal y de la provincia.

Las sanjuaninas que obtuvieron premios internacionales son Alejandra Minet (para bailar y trabajar en tablaos de Jerez de la frontera), Marisol Morales y Lourdes Calafatello (escuela La Serena, Sevilla, España), Micaela Pelletier (escuela de flamenco La Truco) y Milagro Scarso (escuela Amor de Dios).

1 de 6 | Marisol Morales 2 de 6 | Lourdes Calafatello 3 de 6 | Julieta Quiroga 4 de 6 | Alejandra Minet 5 de 6 | Milagro Scarso 6 de 6 | Micaela Pelletier

A su vez, fueron becadas para bailar en Buenos Aires, en el reconocido tablao flamenco Bolívar 852: Alejandra Minet, Micaela Pelletier, Milagro Scarso y Julieta Quiroga, que estarán acompañadas por el cante sevillano de Lydia Martín; junto a otros artistas de Buenos Aires.

Para poder completar los fondos que necesitan para viajar y concretar estas becas, es que varias de ellas mostrarán su talento durante el mes de noviembre y diciembre en el único tablao flamenco fijo de San Juan, El Patio, recientemente inaugurado.

Allí también se presentarán las bailaoras que fueron becadas para actuar en San Juan, que son Nicole Pintos, Nicole Di Blaci, Florencia Calafatello, Morena Quiroga y Julieta Villegas, quienes actuarán entre noviembre y diciembre.

1 de 4 | Nicole Pintos 2 de 4 | Nicole Di Blaci 3 de 4 | Morena Quiroga 4 de 4 | Julieta Villegas

La programación de noviembre en El Patio es la siguiente:

Sábado 8/11

Apertura de puertas 21.30hs – Show 22 h

Al baile: Ale Minet – alumnos del Instituto Cádiz

Guitarra: Mateo Illanes

Cante: Gabriela Gómez – Rita López

Percusión: Cuky Maestro

Sábado 15/11 (dos shows)

Apertura de Puerta 19:30hs – Show 20 h

Al baile: Nicole Pinto – Ale Minet – Cía. Aires de Cádiz

Guitarra: Manolo Gil

Cante: Gabriela Gómez -Rita López

Apertura de Puerta 21:30hs – Show 22 h

Al baile: Milagro Scarso – Micaela Pelletier – Cía. Aires de Cádiz

Guitarra: Manolo Gil

Cante: Gabriela Gómez -Rita López

Sábado 29/11

Apertura de Puerta 21:30hs – Show 22 h

Al baile: Micaela Pelletier – Julieta Villegas

Guitarra: Diego Lorenzo (Mendoza)

Cante: Gabriela Gómez – Rita López

MIRA TAMBIÉN Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres

Tomá nota:

El valor de las entradas al tablao es de $10.000 (incluye copa de vino o Jugo y Tapa). Reservas al 2644045666. El Patio: Independencia 1097 sur (esquina. Estrada), Capital.

Los artistas que quieran inscribirse para ser parte de la programación pueden hacerlo a través del formulario que está en la cuenta de Instagram: Tablaoflamencoelpatio