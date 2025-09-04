Las nuevas fotos de Daniela Celis que generaron indignación en las redes La influencer quedó en el ojo del huracán tras su separación de Thiago Medina. Varios seguidores ya le bajaron el pulgar.

Daniela Celis se muestra cada vez más hot en las redes sociales. Luego de la sesión de fotos en bombacha y bucaneras que enloqueció a sus seguidores, volvió al ruedo con otro posteo subido de tono y esta vez no recibió el apoyo esperado, todo lo contrario.

A la ex Gran Hermano 2022 (Telefe) no le perdonan algo insólito: que aparezca con la boca abierta en todas las postales. “Tenés un lomazo, pero por favor: ¡cerrá la boca!“, ”¿Por qué siempre así?“, ”La boca, ¡por Dios! ¿Qué le pasa?“, ”¿Por qué así? Pareciera que te duele la panza”, “¡La boca nena! Te hace ordinaria”, “¿Qué onda tenés canje con algún odontólogo que te la pasás mostrando los dientes?”, “Debe tener la lengua seca”, fueron algunos de los comentarios lapidarios que le dejaron.

Ya son varias las publicaciones en las que los usuarios manifestaron su indignación con Pestañela, que la semana pasada también fue el foco de las burlas por decir que pasó toda la noche “gomitando” del asco al enterarse del affaire que Thiago Medina tuvo con La Tana Fenocchio.

A qué se dedica Thiago Medina tras su separación de Daniela Celis

Thiago Medina se encuentra atravesando un incómodo momento. Daniela Celis, su ex, se enteró que tuvo un affaire con La Tana de Gran Hermano hace poco y explotó de dolor, ya que deslizó que estaban teniendo acercamientos que podrían haber llegado a una reconciliación.

En medio del caos, el joven tuvo que rearmarse económicamente y luego de lanzarse como cantante hace algunas semanas, apostó a un emprendimiento que fue promocionado por su hermana Camilota en las redes sociales.

“Los mejores precios de iPhone”, se le escuchó decir a la ex Cuestión de Peso (eltrece), y el influencer sumó: “Estamos vendiendo celulares. Si a alguien le interesa… Háblenme en mi Instagram personal. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar contestando. Todo cerrado, nuevo, tienen de 85% de batería en adelante. Vamos viendo”.