Las Pelotas celebra 36 años de historia y llega a San Juan con su gira 6×6

Con más de tres décadas de música, giras y una lista de himnos que forman parte del ADN del rock argentino, Las Pelotas vuelve a San Juan para compartir una noche que promete quedar en la memoria de los fans.

La cita será el viernes 22 de agosto a las 21:30 horas en el Estadio Aldo Cantoni, en el marco de su Gira 6×6, un tour que recorre seis discos clave de su historia. Las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar, además de puntos físicos como Farmacia Echegaray y Hoffmann Instrumentos Musicales.

De las cenizas de Sumo al corazón del rock nacional

Nacida en 1988, poco después del trágico fallecimiento de Luca Prodan y la disolución de Sumo, Las Pelotas surgió como una bocanada de aire fresco para el rock argentino. Germán Daffunchio (voz y guitarra) y Alejandro Sokol fueron los pilares fundacionales de esta nueva agrupación, que en sus primeros años también contó con Alberto “Superman” Troglio y otros músicos que fueron consolidando el proyecto .

Con el correr del tiempo, la banda se fue estabilizando y ganó identidad propia: desde Córdoba consolidaron su formación estable, incorporando figuras como Gabriela Martínez (bajo), Tomás Sussmann (guitarra), Sebastián Schachtel (teclados), Gustavo Jove (batería), Gaspar Daffunchio (guitarra) y Alejandro Gómez Ferrero (vientos y percusión) .

Una discografía que marcó generaciones

Desde su primer álbum Corderos en la noche (1991), Las Pelotas fue construyendo un legado sólido con discos icónicos como Máscaras de sal (1994), Amor seco (1995), Esperando el milagro (2003) y Es así (2020). Además, su trayectoria incluye álbumes en vivo y recopilaciones que han dejado huella .

La canción “Será” (2003) se convirtió en un enorme éxito radial y es considerada uno de los grandes himnos del rock argentino del siglo XXI.

Desafíos, pérdidas y resiliencia

En 2009, la banda sufrió la dolorosa pérdida de Alejandro Sokol, figura central en sus primeros años. Sin embargo, en vez de detenerse, las Pelotas se reconfiguraron: Daffunchio asumió la voz principal y la banda siguió adelante con la fuerza de siempre .

Hoy, más de treinta años después, siguen tocando con la misma pasión que en sus albores. “

La Gira 6×6 es más que un recital: es un viaje musical que repasa seis álbumes fundamentales, combinando clásicos infaltables como Será, Capitán América o Personalmente, con joyas que marcaron épocas distintas de la banda.

En palabras de Daffunchio, “seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música; 36 años de escenarios son una vida entera”.

El próximo 22 de agosto, San Juan será testigo de ese recorrido sonoro, en una noche donde el rock, la historia y las emociones se encontrarán en un mismo escenario.