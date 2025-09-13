“Latidos de mayo” cruza fronteras: la obra con la que San Juan celebró la Gala Patria resultó multinominada a los Premios Chúcaro Fue interpretada por Raigal, un elenco de artistas sanjuaninos conformado para la ocasión a instancias del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Estrenó en el Teatro del Bicentenario como parte de los actos oficiales y ahora compite en el certamen creado por Ricky Pashkus.

Desde 2018, los Premios Chúcaro ponen en valor obras artísticas de danza con raíz folclórica y a sus hacedores. Con alcance federal, fueron creados por el reconocido coreógrafo Ricky Pashkus, a modo de tributo a Santiago “El Chúcaro” Ayala, figura histórica del Ballet Folclórico Nacional. A lo largo de los años, la provincia ha participado en reiteradas oportunidades y ha hecho crecer su medallero, que ahora podría sumar nuevos premios. Es que en esta edición 2025, San Juan compite en 8 rubros dentro de la Región 3, donde deberá medirse con pares de Mendoza, San Luis y La Rioja. Y -dato curioso- todas sus nominaciones son por una sola obra: “Latidos de mayo”. Se trata del espectáculo que, a instancias del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se vio este año en el Teatro del Bicentenario, como parte de los actos oficiales por el 25 de mayo. A partir de una idea de Eduardo Varela, secretario de Cultura, fue llevado a escena por Raigal, un elenco de talentosos artistas locales conformado ad hoc, dirigido por Florencia Tejada y Juan Peletier, con apoyo de Matías Zalazar, Gisela Barón y Daniel Páez.

Las nominaciones que tiene San Juan
El jurado de la instancia regional

Un jurado conformado por Matías Rodogno, Silvina Lafalce, Luis Stivala y Federico Santucho elegirá a los ganadores de la etapa regional, quienes pasarán a la instancia nacional.

“Todavía no se han dado a conocer las fechas, pero si sigue más o menos el cronograma del año pasado, la etapa regional podría definirse a mediados de octubre”, comentó a DIARIO DE CUYO Tejada, quien tuvo la iniciativa de inscribir esta obra en los Premios Chúcaro.

“El motivo que tuve de presentarla es para que se conozca un poco más lo que se hace acá en la provincia. Yo he podido participar en otras instancias como bailarina y asistente coreográfica (de La Tríada); esta vez se me da la oportunidad de estar en la dirección coreográfica con Juan Peletier y consideré que esto también había que mostrarlo, hay que arriesgarnos a compartir nuestro esfuerzo y nuestro trabajo”, dijo a DIARIO DE CUYO Florencia, en referencia a esta obra que repasa momentos decisivos de la historia argentina.

“Nuestra provincia tiene una riqueza enorme en cuanto a artistas que creo que tiene que ser visibilizada. Y tenemos que lograr que en la provincia se profesionalice la danza. Para nosotros bailar no es solo un placer, también es nuestra vocación y nuestra fuente de trabajo. Y me parece que los premios en general nos abren una puerta a poder mostrarnos de esa manera”, precisó la co-directora, orgullosa con el resultado final que se logró en equipo.