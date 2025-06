Laurita Fernández confirmó su separación de Peluca Brusca: “Es lo mejor para los dos” En diálogo con Intrusos, la actriz se sinceró sobre la crisis con su pareja y habló del mal momento que está atravesando.

La actriz y conductora Laurita Fernández decidió hablar en público sobre un rumor que crecía desde hace semanas y confirmó finalmente su separación de Claudio Peluca Brusca. En diálogo con el ciclo Intrusos, Fernández no esquivó el tema personal y puso fin a las especulaciones: “Con Peluca estamos separados. Es muy reciente y bueno, como todo proceso y toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos y encima vamos a seguir trabajando juntos”.

La relación, que se mantuvo durante dos años, atravesó rumores de crisis y versiones de distanciamiento. Aunque ella reconoció lo difícil del momento, también eligió la honestidad para compartir la noticia y destacó la madurez con la que ambos afrontan la situación, sobre todo por la convivencia diaria que comparten en sus compromisos profesionales.

Cabe destacar que el entorno mediático de los protagonistas había registrado primero desmentidas y declaraciones ambiguas de Laurita y Peluca, quienes intentaban preservar al máximo su intimidad ante la insistencia de los periodistas. Finalmente, Fernández aceptó que la separación se convirtió en un hecho para ambas partes y sostiene que “lo mejor es continuar cada uno su camino, aunque la dinámica laboral imponga seguir compartiendo espacios en común”.

En medio de esta situación personal llega otro golpe que la afectó no solo en su vida privada sino también en el aspecto profesional. La protagonista de La cena de los tontos se vio obligada a suspender funciones en el teatro por problemas de salud. El quiebre se produjo públicamente cuando Fernández apareció notoriamente emocionada y vulnerable a través de sus redes sociales. “Me pone muy mal y me angustia un montón no poder hacer función”, expresó durante la charla con Intrusos y también lo ratificó ante su público. Luego, utilizó su cuenta de Instagram para contar la intimidad del momento: “Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy”, escribió, dejando expuesta la gravedad de un cuadro físico que no logró superar a tiempo para volver a las tablas.

Con la voz entrecortada y expuesta ante sus seguidores, Fernández agregó: “Odio que no me responda el cuerpo”. Relató con honestidad la lucha interna para aceptar la suspensión momentánea de su oficio, algo que le genera frustración y tristeza en partes iguales. “No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”, relató, agradeciendo la empatía y comprensión de un público que fielmente la acompaña cada noche en el teatro y le hizo llegar mensajes de apoyo y solidaridad.

La actriz aprovechó ese canal para pedir disculpas y agradecer la comprensión: “Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender. Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal… pero a veces el virus te agarra igual”.

La exposición pública de Laurita Fernández no se limita a sus canales de comunicación oficiales. La presión mediática ante su ausencia en los escenarios y la información de su ruptura potenciaron las conjeturas y versiones en los medios. Desde hace semanas, los rumores sobre la crisis con Brusca cobraron fuerza. Las cámaras rodearon a Fernández a la salida de una grabación en Canal Nueve, mientras los cronistas buscaban confirmaciones sobre la continuidad de la pareja: “No quiero hablar. Perdón, pero no quiero decir nada. Hay cosas que uno no tiene resueltas y por ahí no quiero hablar ni dar ninguna explicación”, respondió entonces, buscando evitar declaraciones que pudieran encender aún más la polémica.

Al ser consultada por su compañero Emiliano Toper, con quien la vincularon sentimentalmente, Fernández zanjó el rumor de modo tajante y directo: “¿Emi del programa? Los amo a Emi y a Dami, son lo más. Todo un equipazo. No, no”. En mayo pasado, lejos de confirmar la ruptura, se limitó a responder: “Estamos muy bien nosotros, como personas”.

Mientras tanto, durante la charla con Intrusos, Fernández aprovechó para desmentir en persona otras versiones referidas al ámbito laboral. Consultada sobre supuestas tensiones con Brusca en la producción y la salida de Emiliano Toper del ciclo, la conductora negó rotundamente esas versiones. “Me muero, me muero. No, primero que armamos un equipo que yo lo siento como el alma del programa, también es un motor importante para mí”, explicó. Ante la consulta sobre la posible desvinculación de Toper, respondió: “Nada que ver, muy lejos de eso, nosotros sí hay una realidad que, más allá de Pelu y de mí está Guido (Kaczka), que es el productor general del programa, Martín Kweller también y como productora todo el tiempo se busca mantener vivo el programa y renovándose. Son temporadas muy largas. Siempre buscamos renovar jurados que sean algunos fijos, otros rotativos. Lo mismo los chicos. A mí me encantaría tener un harén de bailarines y los presupuestos son limitados”. Insistió en que Peluca mantiene lazos profesionales con el staff: “De hecho, Pelu lo llama siempre tanto a Emi como a Dami para sus programas y no es la primera vez que laburan con él”.

A pesar del cuadro que atraviesa, Fernández puso un especial énfasis en el acompañamiento y apoyo de su equipo y compañeros de elenco en La cena de los tontos. Agradeció el respaldo y afirmó que ya se encuentra ocupándose para recuperarse y regresar en óptimas condiciones lo antes posible. “Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó. Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estoy ahí con todo”, aseguró la actriz, mostrando confianza en retomar el ritmo que la caracteriza y enfocarse en el futuro profesional inmediato junto a su entorno más cercano.