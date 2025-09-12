¿Leandro Paredes con Evangelina Anderson? Habló la mujer del jugador de Boca y destapó todo: “Me mostró…” Los rumores son cada vez más fuertes de una infidelidad.

En los últimos días, se ha acrecentado el rumor de un posible vínculo entre Evangelina Anderson, recientemente separada de Martín Demichelis tras 18 años de matrimonio, y Leandro Paredes, futbolista de la Selección Argentina que actualmente se desempeña en Boca Juniors y que está actualmente en pareja.

Yanina Latorre evidenció en SQP que la actriz está saliendo con alguien casado, aunque se negó a dar nombres para no afectar a la familia involucrada y habló de “esposa e hijos”, contando también que la tenía grabada: “Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. Que no me lo niegue”. Previo a ello, el ex Roma ya había sido uno de los famosos barajados, por lo que empezó a ser aún más apuntado teniendo en cuenta que cuadra con la descripción (está con Camila Galante y este 2025 fueron padres por tercera ocasión).

En Intrusos se refirieron a esta incógnita y una de las panelistas, Paula Varela, comentó que se había puesto en comunicación con Camila Galante para consultarle respecto a los trascendidos. Lejos de esquivarle a la cuestión, la mujer respondió sus diferentes dudas. Sobre los dichos, particularmente la nota publicada por PrimiciasYa, expresó: “Lo ví, imagínate que me mostró él la noticia. La leímos juntos”. “Él me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Leandro me dijo que no la conoce a Eva”, añadió.

Tras ello, la periodista explicó que “por ahora no quiere hablar”. “Si lo que para ella es una mentira se hace más grande, saldrá a aclarar”, mencionó. Sumado a ello, Rodrigo Lussich mencionó que hay una famosa que comentó que Paredes le había enviado “un fueguito” en Instagram, un emoji que representa no solo la oportunidad de entablar conversación con alguien, sino que específicamente es una declaración de intenciones.