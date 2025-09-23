“Leda del Revés”, músicas de San Juan que hacen folclore, llega al Teatro del Bicentenario Una propuesta musical cargada de creatividad se presenta el próximo 4 de octubre, a las 21.30 horas, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Leda del Revés es un grupo de músicas de San Juan que se conformó en medio del debate sobre el cupo femenino en los escenarios en 2019, un espacio que fue ganado a puro talento. Desde entonces ha participado en diferentes espectáculos nacionales y provinciales bajo el nombre que hace referencia a las figuras de Leda Valladares y María Elena Walsh, quienes generaron un gran aporte a la música folclórica del país. Ahora, y por primera vez, el grupo llega a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario para presentar “Las músicas de nuestro folclore”.

Este equipo de músicas sanjuaninas aporta nuevas miradas y composiciones propias inspiradas en el folclore argentino y latinoamericano interpretado por artistas femeninas.

En esta oportunidad, Leda del Revés presenta “Las músicas de nuestro folclore”, un recorrido sonoro por el género latinoamericano a través de composiciones originales y una propuesta artística integral, ofreciendo una experiencia que transmite sus voces y sus identidades como mujeres en el folclore. En el recital se ecucharán temas como La gata Cuyana y La tempestad, entre otros.

Leda del Revés está conformada por Gabriela Trad en voz principal, piano y segunda guitarra; Cachi Sirerol en percusión; Ana Jofré en el bajo; y Laura Villagra en primera guitarra y coros. Las cuatro artistas desarrollan construcciones propias de ritmos del folclore argentino y latinoamericano.

“Buscamos no solo ofrecer un recital de canciones, sino que el público pueda encontrarse con una propuesta sensible y teatral, que aporte a nuestras memorias y la música que consideramos forma parte de nuestra identidad”, dice Gaby Trad.

La labor de la banda también contempla el desarrollo de un importante trabajo documental a partir de sus experiencias y archivos personales.

MIRA TAMBIÉN El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina

Caminos andados

En los últimos años, el grupo se ha presentado en distintos escenarios como el Teatro Municipal de San Juan y Espectáculos Callejeros del Festival de Cosquín. Actualmente se encuentran grabando su primer EP, iniciado en un primer momento de la mano del productor Juan Carlos Rubio, recientemente fallecido, y continuado por la cantautora Eli Domínguez. Esperan estrenarlo antes de fin de año.

Para agendar

* La cita es el 4 de octubre en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario a las 21.30 horas.

* El valor de la entrada es de 8.000 pesos

* Puede conseguirse en la Boletería del Teatro del Bicentenario o por Tuentrada.com.